Я не отпускаю свой бумажник!

Колонка уже давно мечтает о сумочке Kelly или Birkin, но, к сожалению, ее муж часто показывает ей птицу вместо этого. Бюджетный вариант, сумка Svenja, доступен и она может купить его сама. Сейчас она в тренде благодаря министру Шульце.

Давайте поговорим о сумочках. У нас есть Birkin, Kelly и теперь Svenja. Не из Hermès, не такой дорогой, как подержанный автомобиль, но он набирает популярность. Это не только о физическом пространстве, понимаете. Сумка Svenja может вместить больше, чем помада, телефон и протеиновый батончик (как женщины утверждают, что носят с собой 20-30 мелких предметов помимо швейной коробки, пластырей, мини-дезодоранта, провода от телефона, блокнота, ручки, матирующей пудры, расчески и т.д.).

Но почему вдруг такой ажиотаж вокруг среднеценовой сумочки? И прежде чем спрашивать, да, вам, скорее всего, придется гуглить, кто такая Свеня Шульце. Она федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии. В настоящее время она в Пакистане, проверяет условия в текстильных фабриках.

Секретная информация!

Посещения прошли успешно, так как, скорее всего, ее график был подтвержден заранее. Вероятно, фабрики в Пакистане были подготовлены к ее визиту. Таким образом, условия труда в Пакистане, скорее всего, не так плохи, как принято считать, и женщин хорошо обращают.

Но один инцидент все же произошел. Когда Шульце пыталась войти в резиденцию премьер-министра со своей сумкой Svenja, охранники воспротивились. Они не знали, что это сумка Svenja, и министр несла конфиденциальные документы и личные вещи стоимостью около €500. Но давайте не отвлекаемся - кто готов отдать свою сумочку незнакомцу, особенно если в ней документы о цепочках поставок и беженцы из Афганистана?

"Ручная сумочка" в действии

Вы, возможно, задаетесь вопросом, попросили бы охранников отдать министру их портфель или королю или принцессе? Нет, потому что это невежливо! Президентов, канцлеров и министров не просят отдать личные вещи, их не обыскивают. Но действительно ли думали, что так можно поступить со Свеней Шульце? Или они подозревали несанкционированные предметы или заметки? Или они просто не узнали женщину перед ними?

Хиллари Клинтон как-то рассказала "Harper's Bazaar", что любит свою розовую сумку Ferragamo. "Это просто желание организовать и удержать вместе то, что важно в повседневной жизни". Розовая сумка бывшего госсекретаря США, возможно, была знаком того, что женщины действительно вошли в политику. Первая британская премьер-министр расчистила путь: Маргарет Тэтчер каждый раз ставила свою сумку "Asprey" на стол кабинета, сигнализируя " Boss is here!". Эта сумка стала почти страшным заявлением, термин "ручная сумочка" вошел в историю благодаря "Железной леди" как знак решительности.

Вернемся к Свене Шульце: журналист снял сцену на красной ковровой дорожке в Пакистане. Его естественно попросили остановиться, поэтому видео немного дрожит и в основном безголовое, но все еще можно разглядеть, как Свеня Шульце быстро поворачивается на среднем каблуке и уходит. "У меня личные вещи здесь", - якобы сказала она, по словам журналиста ZDF Андреаса Кинста, держа сумку. Но пакистанские сотрудники безопасности были непреклонны. Когда они сказали социал-демократическому политику "Министр или сумка", Шульце гордо ушла к своей машине с головой высоко поднятой.

1:0 в пользу Свены

После короткого обмена с сотрудниками безопасности они неохотно пустили Свеню Шульце и ее Longchamp во дворец.

Внутри все казалось дружелюбным: встреча с Шарифом была конструктивной и плодотворной, согласно журналисту Кинсту, со слов немецкой делегации, с Шарифом, использующим свои навыки немецкого и теплым, внимательным хозяином. Хорошо. По крайней мере, нам больше не придется гуглить Свеню Шульце. И ни одна женщина не должна быть вынуждена отдать свою сумку.

PS: Вы знали, что женщины в среднем тратят 76 дней своей жизни на рыскание в своих сумках? Кажется, много, но это не все плохо, потому что там столько всего. Мужчины никогда не поймут, но сумки - это просто переносной формат женской эмансипации, они представляют собой мобильное жилое пространство женщины. Это даже научно доказано (по данным экономиста доктора Уте Радемахер): чем больше женщины покидали дом и очаг, чтобы войти в рабочую силу, тем важнее становилась сумка как транспортное средство, аварийный набор и финансовый центр. И сегодня, с телефоном, файлами и ноутбуком внутри, это не что иное, как командный центр. И какой мужчина позволил бы это забрать у себя?

Сумка Svenja, набирающая популярность благодаря министру Шульце, бросает вызов рынку роскоши своей трендовостью и доступностью. Даже в высокобезопасных ситуациях женщины держатся за свои сумки как символ своей независимости и личного пространства.

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