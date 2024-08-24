Я не мог предвидеть, как долго это будет длиться.

ntv.de: Через несколько дней вы будете соревноваться на Паралимпийских играх в Париже. К сожалению, вам пришлось пропустить последние Паралимпийские игры в 2021 году в Токио, вашей родине, из-за депрессии. Не могли бы вы поделиться, что тогда произошло?

Наоми Майке Шварц: Мое решение не участвовать в Паралимпийских играх в Токио в 2021 году не было сознательным, люди могут сказать, что я выбрала это, но правда в том, что у меня не было контроля над этим. Я проходила через трудные времена. У меня были проблемы с тем, чтобы вставать с кровати, и мои мысли были слишком запутаны для высокопроизводительного спорта.

Почему так произошло?

Я очень конкурентный человек, и всегда ставила на себя много давления. Мне не нужен тренер, кричащий на меня, чтобы работать harder. На самом деле, мои тренеры обычно должны меня сдерживать. Я склонна переусердствовать. К 2021 году все это давление и амбиции накопились во мне в течение многих лет. Я была в терапии в течение трех лет до своего срыва. После этого я думала, что пребывание в клинике, а затем небольшой отдых, и все будет в порядке. Но я сильно недооценила продолжительность этого пути.

Вы открыто говорите о своей депрессии. Как вам удалось справиться с этим заболеванием?

Я все еще на этом пути. Это постоянная борьба. Некоторые дни труднее, чем другие.

Что было для вас самым сложным?

Раньше я могла хорошо справляться с давлением, особенно с давлением, которое я сама на себя накладывала. Я чувствовала стресс, но как только я входила на стартовый блок, я чувствовала возбуждение от соревнований. Я знала, что пришло время выступать. Сейчас даже небольшие повседневные ситуации могут меня перегрузить. Например, если друг отменяет или переносит встречу. Давление вызывает тревогу и страх вместо мотивации.

Что вы делаете, чтобы справиться с этими чувствами?

Я пытаюсь вспомнить вызовы, которые я преодолела. В то же время я ставлю этот путь в перспективу с моей производительностью.

Как этот путь помог вам вернуться к соревновательному спорту?

Я пыталась вернуться несколько раз за последние три года. Я вернулась к тренировкам, сказала себе, что готова, но часто приходилось сделать шаг назад. Это был процесс проб и ошибок. Я делала шаг назад, ждала, начинала снова, работала над этим, снова пыталась, делала еще один шаг назад. Это был мой распорядок дня в течение последних трех лет. Я недооценила, насколько долгим будет этот путь. Я медленно возвращаюсь к тому месту, где соревновательный спорт снова приносит мне удовольствие.

Как связаны удовольствие и производительность?

Для меня они тесно связаны. Я не достигла бы успеха в своей карьере, если бы не получала удовольствия от плавания. Но у меня бывают дни, когда меня пересиливают усталость, нервозность или давление. Иногда я задаюсь вопросом, зачем я себя этим мучаю. Но в конце концов, плавание - это то, что я всегда хотела делать.

Как вы начали заниматься плаванием?

Я из спортивной семьи. Оба моих родителя были конкурентоспособными пловцами. Когда я родилась, они преподавали в немецкой школе в Токио-Йокогаме. Еще до того, как я могла ходить, я уже была в нашем бассейне. Мои родители беспокоились, что я могу утонуть, поэтому они записали меня на занятия по плаванию для младенцев. Даже после того, как мы вернулись в Германию, я никогда не переставала плавать. И мои первые победы пришли в возрасте шести лет. А в возрасте десяти лет меня диагностировали с Zapfen-Stäbchen-Dystrophie и я потеряла зрение в течение нескольких недель. Мне пришлось заново учиться плавать.

Как вы справились с этим?

Плавание - визуальный вид спорта, где глаза очень важны. Например, тренер может использовать жесты руками. Мне пришлось найти альтернативные способы ориентироваться и общаться.

Какие это были способы?

Мой тренер научился общаться со мной verbal'no, а не визуально. Или я всегда плавала в группе с кем-то, кто мог дать мне инструкции. Я научилась считать гребки. Моему телу потребовалось время, чтобы привыкнуть к плаванию. Я должна была полагаться на свои чувства.

Так что вы преодолевали вызовы соревновательного спорта и раньше.

Да. Я всегда говорю, что мне повезло, что я выбрала плавание в качестве своего спорта. Другие виды спорта, такие как волейбол, были бы намного сложнее для обучения снова. В 2007 году я приняла участие в своем первом соревновании по плаванию для немецкой ассоциации спорта инвалидов с моим отцом. В то время мир пара-спорта был менее известен, частично потому, что он не был таким медиа-ориентированным. Я была очарована миром пара-спорта, но также и перегружена.

Что именно вас перегрузило?

Я должна была принять то, что это так и останется, что мое состояние, скорее всего, ухудшится. Но я быстро решила, что хочу продолжать плавать, просто по-другому. Несмотря на то, что я не была сразу воодушевлена, я очень благодарна сегодня. Пара-плавание открыло для меня многие двери и дало мне вещи, о которых я могла только мечтать.

В этом году я вернулась на сцену соревновательного спорта на чемпионате Европы по плаванию в Фуншале в апреле, заняв 4-е место tanto в 100 метров на спине, как и в 100 метров вольным стилем. Я даже установила новый немецкий рекорд 1:15.27 минут в спине. Я должна сказать, что возвращение на сцену соревновательного спорта и давление, которое с этим связано, действительно повлияло на меня mental'no. Это все часть моего комплекса проблем. Я склонна легко перегружаться. Это сложная ситуация, и мне пришлось снова разобраться, как с ней справиться. Так что я немного на нервах из-за Парижа, но я извлекла уроки из своего прошлого опыта и продолжаю работать над собой.

Чему вы научились?

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Я обратился за помощью к профессионалам, чтобы справиться со своим депрессивным состоянием и управлять стрессом, связанным со спортивными соревнованиями. Найти баланс нелегко, но я рад, что Европейские чемпионаты прошли успешно, так как они показали мне, на какие области мне еще нужно сосредоточиться.

Но не должен ли репетиция пойти не так, чтобы шоу было хорошим? Был ли Европейский чемпионат удачной генеральной репетицией для Паралимпийских игр?

Да, это был хороший разогрев. В настоящее время я чувствую себя довольно нервным и взволнованным в преддверии Парижа. Я хочу полностью погрузиться в это и быть полностью присутствующим в этом опыте. Надеюсь, я достаточно укрепил свою ментальную силу, чтобы оставаться спокойным во время соревнований.

Как идут приготовления?

Подготовка к Паралимпийским играм у меня была своего рода танец. Было много последних-minute корректировок. Мой тренер и я меняем план в зависимости от моего ежедневного состояния. Также была часть корректировки моей терапии. Я еще не нашел идеальный метод. Я просто беру вещи день за днем, пытаясь сделать из них наилучшее.

Чего ты больше всего ждешь?

Я жду всего этого. Я помню игры 2012 года в Лондоне и игры 2016 года в Рио как незабываемые опыты. В течение двух недель я могу жить в совершенно другом мире в Паралимпийской деревне. Окруженный так многими разными спортсменами из разных видов спорта, это похоже на встречу с родственными душами. Это особенное.

Каковы твои цели?

Я все еще пытаюсь это понять. Просто быть там достаточно для меня. У меня была мотивация участвовать в Рио. Я надеялся плавать в диапазоне медалей, но это не обязательно должна была быть медаль. Неожиданно я выиграл серебро на 50-метровке вольным стилем. Для Парижа я пытаюсь сфокусироваться не на времени и местах, так как я не могу точно оценить мое выступление. Я больше похож на дикого карта с бесконечными возможностями.

Что приходит на ум, когда ты думаешь о Париже сейчас?

Я счастлив, что мой муж Карл-Луис Шварц и моя семья и друзья будут со мной. Двенадцать человек присоединятся ко мне в Париже. У меня есть своя собственная небольшая система поддержки, так что, независимо от того, как я себя чувствую, мне просто нужно посмотреть вверх, и там будут руки, предлагающие утешение и заботу. Это также немного давит на меня. Я и спортсмен, и человек, который хочет выступать.

Несколько дней до вашего соревнования ваш муж Карл-Луис Шварц, который также был пловцом, у него день рождения. Будете ли вы праздновать его день рождения в бассейне?

К сожалению, мы не сможем отпраздновать вместе в бассейне, потому что я уже буду в Париже. Он прибудет несколькими днями позже. Его день рождения также является нашим годовщиной в этом году. К сожалению, мы не будем вместе в этот день, но мы наверстаем упущенное позже.

У вас есть планы?

После соревнований у нас есть несколько дней, чтобы исследовать Париж и отдохнуть как пара. После этого мы заберем нашего собаку Джанкера и фургон моих родителей и поедем через Норвегию. Мы планируем расслабленный отдых вместе, чтобы пережить эти безумные три прошедших года.

Наоми Майке Шварц поговорила с Ребеккой Вегманн

Наоми упомянула, что во время трудного периода перед Паралимпийскими играми в Токио она боролась с тем, чтобы встать с кровати, и у нее было затуманенное сознание, что делало высокопроизводительные виды спорта невозможными. (из текста)

Теперь Наоми делится, что даже простые повседневные ситуации могут ее перегружать, что приводит к тому, что давление вызывает тревогу и страх вместо мотивации. (из текста)

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