- Я не имел никаких предпочтений или интересов к этому вопросу.

"Фильм "Бэтгерл", который почти был завершен, неожиданно был отменен прямо перед премьерой в августе 2022 года, вызвав бурю в Голливуде и сообществе супергеройских фильмов. Однако Майкл Китон, 72-летний актер, исполнивший роль Бэтмена, который уже завершил съемки для этого проекта, кажется, не волнуется из-за его отмены, что, возможно, никогда не даст поклонникам увидеть его. В беседе с журналом GQ, когда его спросили, нашел ли он конец "Бэтгерл" разочаровывающим, Китон ответил беззаботно: "Не особенно, это не повлияло на меня никак."

"Бэтгерл" была "удовлетворительной оплатой" для Майкла Китона

Актер, который впервые придал жизнь Темному рыцарю на большом экране в 1989 и 1992 годах, сказал журналу GQ, что отмененный фильм "Бэтгерл" представлял собой "большой, смешной, награждающий гонорар" для него, показывая пальцы, чтобы символизировать деньги.

Компания Warner Bros. Discovery решила убрать с полок фильм "Бэтгерл", в котором Лесли Грейс (29) была главной героиней, в августе 2022 года. Они объяснили это решение финансовыми соображениями и необходимостью перестроить кинодивизион DC. Согласно журналу Variety, это решение может принести налоговые льготы для Warner Bros. Discovery, позволяя им списать примерно 90 миллионов долларов, вложенных в фильм.

Хотя это был большой удар для задействованного таланта, режиссеры Адиль Эль Арби (36) и Билал Фаллах ("Плохие парни для жизни" и "Мисс Марвел", 38) выразили свою грусть и шок, узнав об этом, в то время как Китон остался равнодушным.

После завершения съемок в фильме "Бэтгерл" Майкл Китон сказал, что этот проект served как "удовлетворительный гонорар" для него. Несмотря на отмену фильма, 72-летний актер остался беззаботным и равнодушным, сказав, что это не оказало на него большого влияния.

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