Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЗаработная плата

Я не имел никаких предпочтений или интересов к этому вопросу.

Майкл Китон, известный по роли Бэтмена, безразличен к судьбе фильма "Бетгерл". Для него это был всего лишь источник дохода.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Майкл Китон, изображенный на этом снимке с мероприятия 2024 года, сохраняет невозмутимое выражение...
Майкл Китон, изображенный на этом снимке с мероприятия 2024 года, сохраняет невозмутимое выражение лица при отмене фильма 'Бэтgirl'}

- Я не имел никаких предпочтений или интересов к этому вопросу.

"Фильм "Бэтгерл", который почти был завершен, неожиданно был отменен прямо перед премьерой в августе 2022 года, вызвав бурю в Голливуде и сообществе супергеройских фильмов. Однако Майкл Китон, 72-летний актер, исполнивший роль Бэтмена, который уже завершил съемки для этого проекта, кажется, не волнуется из-за его отмены, что, возможно, никогда не даст поклонникам увидеть его. В беседе с журналом GQ, когда его спросили, нашел ли он конец "Бэтгерл" разочаровывающим, Китон ответил беззаботно: "Не особенно, это не повлияло на меня никак."

"Бэтгерл" была "удовлетворительной оплатой" для Майкла Китона

Актер, который впервые придал жизнь Темному рыцарю на большом экране в 1989 и 1992 годах, сказал журналу GQ, что отмененный фильм "Бэтгерл" представлял собой "большой, смешной, награждающий гонорар" для него, показывая пальцы, чтобы символизировать деньги.

Компания Warner Bros. Discovery решила убрать с полок фильм "Бэтгерл", в котором Лесли Грейс (29) была главной героиней, в августе 2022 года. Они объяснили это решение финансовыми соображениями и необходимостью перестроить кинодивизион DC. Согласно журналу Variety, это решение может принести налоговые льготы для Warner Bros. Discovery, позволяя им списать примерно 90 миллионов долларов, вложенных в фильм.

Хотя это был большой удар для задействованного таланта, режиссеры Адиль Эль Арби (36) и Билал Фаллах ("Плохие парни для жизни" и "Мисс Марвел", 38) выразили свою грусть и шок, узнав об этом, в то время как Китон остался равнодушным.

После завершения съемок в фильме "Бэтгерл" Майкл Китон сказал, что этот проект served как "удовлетворительный гонорар" для него. Несмотря на отмену фильма, 72-летний актер остался беззаботным и равнодушным, сказав, что это не оказало на него большого влияния.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Кронпринцесса Виктория проходит военные учения
Культура

Она проходит военные учения.

Наследница короны, принцесса Виктория, мужественно продолжает участвовать в военных учениях, на которых запечатлена в камуфляже.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Начало 'Alien: Ромулус' демонстрирует многообещающий потенциал
Культура

Самый быстрый, второй по величине развертывание в серии "Чужой".

Сериал в жанре научной фантастики 'Чужой: Ромулус' произвел вполне многообещающее впечатление при дебюте, особенно в регионах Северной Америки, став вторым лучшим стартом во франшизе.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно