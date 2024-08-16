- Я не был в отпуске 11 лет.

Название второго альбома Марины Маркс (33) неминуемо напоминает популярную party-игру "Вертушка": "Истина или Вызов" - так называется работа, которая выйдет 16 августа. В интервью новостному агентству spot on news уроженка Баден-Вюртемберга раскрывает, почему она предпочитала "вызов", играя в "Вертушку" в юности, что для нее важно сегодня и где проведет свой первый настоящий отпуск за 11 лет.

Как родилось название альбома?

Марина Маркс: Когда моя команда песен из Гамбурга создала песню "Истина или Вызов", я сразу поняла, что хочу назвать свой альбом так же. Эти три слова просто имеют прямое изображение - озорные, короткие и резкие.

Если бы вы играли в "Истина или Вызов" сегодня, что бы вы выбрали и почему?

Маркс: Мы говорим о "Вертушке", я всегда выбирала "вызов", потому что всегда надеялась, что это означает, что я могу поцеловаться. В противном случае, я всегда за правду, нет ничего хуже, чем ложь!

А с кем бы вы хотели сыграть?

Маркс: Сегодня я бы хотела сыграть со своими девочками и бутылкой вина. Раньше мои школьные компании и смешанная группа были моим первым выбором.

Что могут ожидать поклонники от вашего нового альбома?

Маркс: Смесь поп, рока и кантри. Мой новый звук Марины Маркс, так сказать. Возвращение к моим корням. Я выросла на кантри-музыке и later влюбилась в рок-музыку. Я хотела включить это в предстоящий альбом. Песни очень разнообразны и по музыке, и по текстам. Я думаю, он стал очень интересным и смелым альбомом.

Какая песня на вашем новом альбоме особенно близка вам?

Маркс: Их две. Одна - "Ready or Not" - кантри-номер с очень глубокими текстами. Это о мужчине, который упустил свой шанс сделать предложение своей великой любви, и о его дочери, которая предпочла бы потусить со своими друзьями, чем пить кофе с папой. Затем есть мой панк-рок номер "Fighter" - гимн для девушек - смелый, но очень честный номер!

Есть также дань уважения Bon Jovi, "It's My Life". Почему вы выбрали эту песню?

Маркс: Моя команда и я подумали, что было бы круто сделать немецкий кавер, и так родилось "It's my life". Я люблю старые песни Bon Jovi, но, конечно, мы хотели сделать их самый большой хит, и я думаю, мы отлично справились.

Вы были в туре со своим коллегой Kerstin Ott прошлой зимой. Какой момент выделяет вас?

Маркс: Стоять на сцене с Kerstin и петь "Proud Mary" Тины Тёрнер. Это было потрясающе, и как большая фанатка Тины, я очень благодарна за этот момент!

Может ли быть повторное выступление?

Маркс: Пока ничего не запланировано, но кто знает? Я была бы не против. Сейчас я планирую свой собственный концерт в Лаупахейме - моем родном городе, который состоится в январе. finally вы можете увидеть Марину с группой на сцене снова. Я планирую великолепное шоу с моими собственными песнями, несколько каверов и принесу свою шоу-девочку. Stay tuned!

Что еще у вас в расписании на этот год?

Маркс: Я действительно жду выхода моего альбома и всех живых выступлений и телешоу, которые у меня есть в этом году. И я также жду недельного отпуска в конце августа. Я не была в отпуске больше, чем четыре дня с 2013 года, и я действительно хочу в Италию и к морю.

Были ли вы когда-либо вдохновлены какой-либо музыкальной сценой или движением?

Маркс: Абсолютно, выросшая в Гамбурге, я была глубоко вдохновлена сценой "The Beat". Это подкультура, которая подчеркивает индивидуальность, креативность и свободу, что очень близко мне и сильно повлияло на мою музыку.

Если бы вам пришлось сотрудничать с любым артистом или группой из того времени, с кем бы вы сотрудничали?

Маркс: Это сложный вопрос, но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала The Beatles. Их музыка вневременна, и их влияние на индустрию музыки неподражаемо. Будет честью сотрудничать с такими легендами и научиться ihrem Handwerk.

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