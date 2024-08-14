- "Я нанес телесные повреждения": сын Метте-Марит признался в насилии

Этот инцидент потряс королевство: Десять дней назад, Мариус Борг Хёибю, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, был арестован. Обвинение: телесные повреждения против его подруги. Теперь, 27-летний мужчина впервые заговорил через своего адвоката, выпустив развернутое заявление через Норвежское радио, NRK, в котором полностью признает обвинения.

"Прошлым выходным произошло то, что никогда не должно было произойти", - начинается заявление от мужчины, которого Метте-Марит привела в свой брак с кронпринцем Хоконом. В резких выражениях он продолжает: "Я причинил телесные повреждения и разрушил имущество в квартире под воздействием кокаина". Он страдает от множества проблем со здоровьем с детства, пишет Мариус Борг Хёибю. Он боролся с наркозависимостью в течение долгого времени и проходил терапию. "Я возобновлю это лечение и буду относиться к нему очень серьезно".

Мариус Борг Хёибю признает проблемы с наркотиками

Однако он не хочет использовать свои проблемы с наркотиками в качестве оправдания, пишет 27-летний мужчина. "Я хочу нести ответственность за то, что я сделал, и дам правдивое заявление полиции".

Он также нашел слова для своей подруги, жертвы своего вспышки агрессии: "Для меня самое важное - извиниться перед моей подругой. Она не заслуживала того, что произошло той ночью, и не заслуживала крайнего давления со стороны норвежских и международных СМИ впоследствии". Он также хочет извиниться перед своей семьей. "Я знаю, что мои действия также оказали большое влияние на вас", - пишет он, имея в виду свою мать и ее мужа, будущего короля Норвегии.

На самом деле, наследник престола Хокон вскоре после ареста своего пасынка также высказался. "Это серьезное дело", - сказал 51-летний мужчина, которое также его касается.

Между тем, было выпущено заявление адвоката жертвы. Ее клиент ждала и надеялась, что Хёибю признает то, что он сделал.

Источник: Заявление на Норвежском радио, NRK

Комиссия, в ответ на этот инцидент, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для внесения ясности в том, как этот Регламент должен применяться в подобных ситуациях, связанных с членами королевской семьи. Мариус Борг Хёибю в своем заявлении упоминает о поиске терапии для решения своих проблем с наркотиками и психическим здоровьем, что потенциально может повлиять на реализацию таких актов, связанных с борьбой с наркоманией и поддержкой психического здоровья.

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