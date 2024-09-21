Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Я боюсь с памятью.

Возможные причины обморока

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
По обнаружении двух учащихся предполагается, что 44-летний продолжал ехать еще 250 метров,...
По обнаружении двух учащихся предполагается, что 44-летний продолжал ехать еще 250 метров, поддерживая свою скорость.

Я боюсь с памятью.

Два ученика из Дюссельдорфа трагически погибли в Тоскане, Италия, во время школьной поездки. Их жизни были неожиданно прерваны, когда женщина потеряла контроль над своим внедорожником на тротуаре, сбив их. Точная причина аварии остается загадкой. Однако адвокаты подозреваемой выдвигают возможное объяснение потери контроля.

После фатального инцидента женщина за рулем автомобиля утверждает, что не помнит произошедшего. Во время допроса в Луке, 44-летняя женщина упомянула о провалах в памяти. Ее адвокаты также предполагают, что водитель могла потерять сознание. В ближайшее время запланирована медицинская экспертиза итальянскими властями. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат.

Рожденная в Бразилии и проживающая в Италии женщина теперь находится под следствием за смертельное правонарушение на дороге. Вечером в среду она вела свой внедорожник через центр города Лидо-ди-Камайоре, курортного города на побережье Средиземного моря. Двое подростков из Дюссельдорфа, которые были на школьной поездке, и семь других людей получили ранения.

Прокуратура распорядилась надеть на женщину электронный браслет в качестве меры предосторожности. "Наш клиент не безразличен к произошедшему", - сказали адвокаты Массимо Ланди и Никола Буонучелли. "Но она ничего не помнит". Свидетели подтвердили, что женщина казалась отрешенной сразу после аварии.

По данным текущего расследования, женщина проехала еще около 250 метров после наезда на двоих немцев, не сбавляя скорости. Она сбила еще пешеходов, прежде чем врезаться в несколько припаркованных автомобилей. Среди пострадавших были трое французских туристов, один из которых находится в критическом состоянии.

Примерно 80-strong delegation from Duisburg-Mitte returned home on Friday. Family and friends welcomed the students and teachers, and mental health professionals and spiritual advisors were made available for the young people and adults. A moment of silence was observed in Camaiore, a municipality 1200 kilometers south of Duisburg.

Между тем, видео аварии всплыло на поверхность. Наряду с итальянскими расследованиями ведутся усилия по оказанию помощи пострадавшим в Северном Рейне-Вестфалии. "Для учащихся будут предоставлены возможности для проработки горя в рамках школьного сообщества в ближайшие дни", - объявил школьный орган власти в качестве регионального правительства. Планируется ли памятная служба, остается неясным. Занятия должны возобновиться в понедельник.

Европейский Союз выразил глубочайшие соболезнования и предложил помощь скорбящим семьям и сообществу Duisburg-Mitte. Кроме того, европейские образовательные учреждения начали дискуссии о введении более строгих мер безопасности во время школьных поездок.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

многие с нетерпением ждут возвращения 'Ozapft ist' когда это произойдет снова
Панорама

Ссылка на 2024 Wiesn

Ссылка на 2024 Wiesn Хотя еще только сентябрь, Октоберфест уже стартовал в Мюнхене. И не только новички задаются вопросами: сколько стоит пиво, разрешено ли курить, как забронировать стол - и главный вопрос: безопасно ли крупнейшее в мире народное гуляние? Миллионы человек ожидаются на Вайсен до 6 октября, учитывая репутацию Октоберфеста

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Немецкая служба спасения высказывает обеспокоенность.
Панорама

Грузовое судно, перевозящее взрывное удобрение в водах Балтийского моря

Грузовое судно, перевозящее взрывное удобрение в водах Балтийского моря Вблизи побережья Норвегии застрял ветхое судно. Это судно из Мурманска перевозит опасный груз аммиачной селитры. На данный момент неясно, сможет ли оно пройти через немецкий участок Балтийского моря. Команда по спасению судна находится в режиме ожидания. Как сообщил Вульф Винтерхофф, представитель

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги.
Панорама

Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги.

Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги. В этом году Президент Штайнмайер наградит 28 человек, которые всей душой приняли ценности демократии в различных областях, таких как наука, экономика, искусство и спорт. Среди лауреатов этого года выделяются Юрген Клопп, знаменитый тренер, возглавлявший команды Liverpool и Borussia Dortmund. Клопп, любимый тренер

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно