Я боюсь с памятью.

Два ученика из Дюссельдорфа трагически погибли в Тоскане, Италия, во время школьной поездки. Их жизни были неожиданно прерваны, когда женщина потеряла контроль над своим внедорожником на тротуаре, сбив их. Точная причина аварии остается загадкой. Однако адвокаты подозреваемой выдвигают возможное объяснение потери контроля.

После фатального инцидента женщина за рулем автомобиля утверждает, что не помнит произошедшего. Во время допроса в Луке, 44-летняя женщина упомянула о провалах в памяти. Ее адвокаты также предполагают, что водитель могла потерять сознание. В ближайшее время запланирована медицинская экспертиза итальянскими властями. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат.

Рожденная в Бразилии и проживающая в Италии женщина теперь находится под следствием за смертельное правонарушение на дороге. Вечером в среду она вела свой внедорожник через центр города Лидо-ди-Камайоре, курортного города на побережье Средиземного моря. Двое подростков из Дюссельдорфа, которые были на школьной поездке, и семь других людей получили ранения.

Прокуратура распорядилась надеть на женщину электронный браслет в качестве меры предосторожности. "Наш клиент не безразличен к произошедшему", - сказали адвокаты Массимо Ланди и Никола Буонучелли. "Но она ничего не помнит". Свидетели подтвердили, что женщина казалась отрешенной сразу после аварии.

По данным текущего расследования, женщина проехала еще около 250 метров после наезда на двоих немцев, не сбавляя скорости. Она сбила еще пешеходов, прежде чем врезаться в несколько припаркованных автомобилей. Среди пострадавших были трое французских туристов, один из которых находится в критическом состоянии.

Примерно 80-strong delegation from Duisburg-Mitte returned home on Friday. Family and friends welcomed the students and teachers, and mental health professionals and spiritual advisors were made available for the young people and adults. A moment of silence was observed in Camaiore, a municipality 1200 kilometers south of Duisburg.

Между тем, видео аварии всплыло на поверхность. Наряду с итальянскими расследованиями ведутся усилия по оказанию помощи пострадавшим в Северном Рейне-Вестфалии. "Для учащихся будут предоставлены возможности для проработки горя в рамках школьного сообщества в ближайшие дни", - объявил школьный орган власти в качестве регионального правительства. Планируется ли памятная служба, остается неясным. Занятия должны возобновиться в понедельник.

Европейский Союз выразил глубочайшие соболезнования и предложил помощь скорбящим семьям и сообществу Duisburg-Mitte. Кроме того, европейские образовательные учреждения начали дискуссии о введении более строгих мер безопасности во время школьных поездок.

