Huawei, родом из Китая, собирается представить свой аналог ожидаемого Apple iPhone 16.

Шэньчжэньский технологический гигант, оказавшийся в центре растущего технологического конфликта между Вашингтоном и Пекином, переживает впечатляющее возрождение, выпустив успешные модели, такие как Mate 60 Pro и Mate X5. В августе компания сообщила о значительном росте tanto доходов, как и прибыли, чего удалось добиться несмотря на американские санкции.

Продажи Mate XT, складного смартфона с тремя складками, начавшиеся в субботу, могут стать дальнейшим доказательством устойчивого возвращения компании.

Ричард Ю, глава подразделения потребительских товаров, в понедельник поделился намеками на новые продукты в китайских социальных сетях, объявив о мероприятии по их презентации в 14:30 по пекинскому времени на следующий день, а также показав частичное изображение складного устройства.

Ранее он описывал продукт как революционное изобретение, о котором другие компании только мечтали, но не смогли реализовать. После пяти лет инвестиций и упорной работы, заявил он, они превращают научную фантастику в реальность.

Презентация продукта состоится всего несколько часов после того, как Apple объявит о своих новых продуктах, в том числе iPhone 16, первом устройстве, специально разработанном для генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Эмбер Лю, менеджер по исследованиям аналитической компании Canalys, отметила, что быстрая recovery Huawei напрямую угрожает показателям Apple на китайском рынке, который является вторым по величине и составляет более 20% от глобальных поставок.

Китайские производители смартфонов заняли пять первых мест на внутреннем рынке в предыдущем квартале, впервые вытеснив Apple на шестое место, отметила она.

Лю отметила, что близкое совпадение запусков продуктов Huawei и Apple сигнализирует о начале интенсивной конкурентной волны на китайском премиальном рынке. Основные области конкуренции будут включать высококлассные продукты, программные возможности и развертывание ИИ.

Apple объявила, что генеративный ИИ позволит пользователям iPhone 16 создавать текст и изображения с помощью естественно-языковых запросов, но пока неясно, включает ли Mate XT какие-либо функции ИИ.

Большой экран, высокая стоимость?

По словам аналитиков, новый телефон, как сообщается, будет иметь двойную складную структуру и размер дисплея более 10 дюймов.

Джин Парк, старший аналитик по практике складных смартфонов в Counterpoint Research, предположил, что эта последняя модель может привести к значительным изменениям в размере дисплея книжных складных устройств, которые в настоящее время колеблются от 7 до 8 дюймов.

Аналитики считают, что успех запуска будет частично зависеть от цены телефона, которая пока не была объявлена. Лю считает, что он будет иметь значительную стоимость из-за высокой стоимости производства и премиального позиционирования.

Продажи премиальных смартфонов Huawei в первом полугодии 2024 года выросли на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как сообщил Ю в июне, подчеркивая стремление компании вернуться на вершину несмотря на жесткие ограничения США.

Критики давно утверждают, что Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности, предполагая, что китайские власти могут использовать оборудование компании для шпионажа. Однако Huawei неоднократно опровергала эти утверждения. Несмотря на это, некоторые американские союзники, такие как Великобритания, ограничили роль Huawei в развитии сетей 5G.

Эмбарго США помешало компаниям, таким как Google, поставлять свои Android OS на устройства Huawei, существенно замедлив амбиции китайской компании в сфере смартфонов. Аналитики даже предсказывали, что смартфоны Huawei станут устаревшими.

Однако Huawei сейчас восстанавливается и осваивает новые отрасли. В 2023 году она выпустила электрический седан, чтобы конкурировать с Model S Tesla. Кроме того, компания имеет агрессивные планы в области ИИ.

Nvidia назвала Huawei ведущим конкурентом в нескольких областях, таких как производство процессоров для систем ИИ, ранее в этом году.

Успех предстоящего складного смартфона Huawei Mate XT может еще больше укрепить позиции компании в технологической индустрии, потенциально бросив вызов другим конкурентам на рынке.

Несмотря на высокую стоимость производства и премиальное позиционирование Mate XT, аналитики ожидают высокие продажи из-за его инновационного дизайна и большого дисплея.

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