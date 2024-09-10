Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовоститехнические

Huawei, родом из Китая, собирается представить свой аналог ожидаемого Apple iPhone 16.

Последние смартфоны Huawei со сгибающимся экраном получили более трех миллионов предзаказов, что вызвало большой ажиотаж у компании из Китая в преддверии музыкальной презентации в понедельник. Это мероприятие направлено на то, чтобы переплюнуть запуск iPhone 16 от Apple.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут

Huawei, родом из Китая, собирается представить свой аналог ожидаемого Apple iPhone 16.

Шэньчжэньский технологический гигант, оказавшийся в центре растущего технологического конфликта между Вашингтоном и Пекином, переживает впечатляющее возрождение, выпустив успешные модели, такие как Mate 60 Pro и Mate X5. В августе компания сообщила о значительном росте tanto доходов, как и прибыли, чего удалось добиться несмотря на американские санкции.

Продажи Mate XT, складного смартфона с тремя складками, начавшиеся в субботу, могут стать дальнейшим доказательством устойчивого возвращения компании.

Ричард Ю, глава подразделения потребительских товаров, в понедельник поделился намеками на новые продукты в китайских социальных сетях, объявив о мероприятии по их презентации в 14:30 по пекинскому времени на следующий день, а также показав частичное изображение складного устройства.

Ранее он описывал продукт как революционное изобретение, о котором другие компании только мечтали, но не смогли реализовать. После пяти лет инвестиций и упорной работы, заявил он, они превращают научную фантастику в реальность.

Презентация продукта состоится всего несколько часов после того, как Apple объявит о своих новых продуктах, в том числе iPhone 16, первом устройстве, специально разработанном для генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Эмбер Лю, менеджер по исследованиям аналитической компании Canalys, отметила, что быстрая recovery Huawei напрямую угрожает показателям Apple на китайском рынке, который является вторым по величине и составляет более 20% от глобальных поставок.

Китайские производители смартфонов заняли пять первых мест на внутреннем рынке в предыдущем квартале, впервые вытеснив Apple на шестое место, отметила она.

Лю отметила, что близкое совпадение запусков продуктов Huawei и Apple сигнализирует о начале интенсивной конкурентной волны на китайском премиальном рынке. Основные области конкуренции будут включать высококлассные продукты, программные возможности и развертывание ИИ.

Apple объявила, что генеративный ИИ позволит пользователям iPhone 16 создавать текст и изображения с помощью естественно-языковых запросов, но пока неясно, включает ли Mate XT какие-либо функции ИИ.

Большой экран, высокая стоимость?

По словам аналитиков, новый телефон, как сообщается, будет иметь двойную складную структуру и размер дисплея более 10 дюймов.

Джин Парк, старший аналитик по практике складных смартфонов в Counterpoint Research, предположил, что эта последняя модель может привести к значительным изменениям в размере дисплея книжных складных устройств, которые в настоящее время колеблются от 7 до 8 дюймов.

Аналитики считают, что успех запуска будет частично зависеть от цены телефона, которая пока не была объявлена. Лю считает, что он будет иметь значительную стоимость из-за высокой стоимости производства и премиального позиционирования.

Продажи премиальных смартфонов Huawei в первом полугодии 2024 года выросли на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как сообщил Ю в июне, подчеркивая стремление компании вернуться на вершину несмотря на жесткие ограничения США.

Критики давно утверждают, что Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности, предполагая, что китайские власти могут использовать оборудование компании для шпионажа. Однако Huawei неоднократно опровергала эти утверждения. Несмотря на это, некоторые американские союзники, такие как Великобритания, ограничили роль Huawei в развитии сетей 5G.

Эмбарго США помешало компаниям, таким как Google, поставлять свои Android OS на устройства Huawei, существенно замедлив амбиции китайской компании в сфере смартфонов. Аналитики даже предсказывали, что смартфоны Huawei станут устаревшими.

Однако Huawei сейчас восстанавливается и осваивает новые отрасли. В 2023 году она выпустила электрический седан, чтобы конкурировать с Model S Tesla. Кроме того, компания имеет агрессивные планы в области ИИ.

Nvidia назвала Huawei ведущим конкурентом в нескольких областях, таких как производство процессоров для систем ИИ, ранее в этом году.

Успех предстоящего складного смартфона Huawei Mate XT может еще больше укрепить позиции компании в технологической индустрии, потенциально бросив вызов другим конкурентам на рынке.

Несмотря на высокую стоимость производства и премиальное позиционирование Mate XT, аналитики ожидают высокие продажи из-за его инновационного дизайна и большого дисплея.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На событии WSJD Live в Лагуна-Бич, Калифорния, 25 октября 2016 года, основатель и генеральный...
Технологии

Исполнительный директор одной компании исчез, после чего банк организации получил загадочный счет на общую сумму 11 миллионов долларов.

Известный китайский банк, известный своими значительными сделками в сфере высоких технологий в период пикового роста страны, сообщил, что понес значительные убытки в размере 78 миллионов юаней, что эквивалентно 11 миллионам долларов, в результате исчезновения своего ведущего банкира, Бао Фана.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Sony начнёт принимать предзаказы на усовершенствованную PlayStation 5 Pro 26 сентября 2024 года.
Технологии

Sony представила улучшенный, более мощный вариант PlayStation 5, названный PlayStation 5 Pro.

После долгого ожидания и ажиотажа Sony готовится представить усовершенствованную версию своей apabila PlayStation 5 по цене пикового консольного предложения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Работники завода Samsung в Сриперумбудуре шт. Тамилнад, Индия, схватились за своих возле Ченнаи,...
Технологии

Множество сотрудников устроили забастовку на известном производственном заводе Samsung в Индии.

Работники одного из ключевых производственных предприятий Samsung Electronics на юге Индии устроили во вторник забастовку, требуя более высокой зарплаты. Высокопоставленные чиновники пытались положить конец этому необычному случаю трудовых споров, чтобы восстановить нормальные операции.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов.
Технологии

Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов.

Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов. Купите Microsoft Office Pro 2021 для Windows со скидкой всего $39.97 прямо сейчас! (Раньше стоил $219.99.) Воспользуйтесь этой временной акцией, пока она действует, так как цены могут измениться. Эта версия Office 2021 включает

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно