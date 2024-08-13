Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиNvidia

Huawei атакует Nvidia с новым чипом ИИ.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Первоначальные заказы на сумму около двух миллиардов долларов США будут оценены на уровне...
Первоначальные заказы на сумму около двух миллиардов долларов США будут оценены на уровне процессоров Nvidia.

Huawei атакует Nvidia с новым чипом ИИ.

Китайский технологический гигант Huawei, по слухам, находится на пороге представления процессоров, управляемых ИИ, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia на китайском рынке. Несколько корпораций уже готовы заплатить миллиарды за эти новые чипы.

Huawei готовится бросить вызов мировому лидеру Nvidia с новым поколением специализированных процессоров, согласно сообщению в газете. После тестирования интернет- и телеком-компаниями чип "Ascend 910C" от Huawei, как сообщается, приближается к выходу на рынок, сообщило издание The Wall Street Journal. По техническим характеристикам он сопоставим с чипом H100 от Nvidia, разработанным для китайского рынка, и должен появиться на рынке в октябре. Huawei пока не ответило на запрос комментария.

Чтобы сдержать технологическое и военное возвышение Китая, США все больше ограничивают экспорт высоких технологий в эту страну. Китайские компании, в свою очередь, усилили исследования для разработки собственных процессоров.

Процессоры AI от Huawei считаются самыми мощными в Китае, которые не являются продукцией Nvidia. Чтобы защитить свою долю рынка, Nvidia в последние месяцы представила несколько урезанных версий своих чипов для китайского рынка.

Сообщается, что ByteDance (материнская компания TikTok), оператор поисковой системы Baidu и телеком-гигант China Mobile заинтересованы в чипе "Ascend 910C" от Huawei. Первые заказы могут включать более 70 000 процессоров, с общей стоимостью заказа около двух миллиардов долларов США. По этой цене чипы будут сопоставимы с конкурирующими продуктами Nvidia, которые также могут стоить несколько тысяч долларов каждый.

Новые процессоры AI от Huawei, направленные на бросание вызова доминированию Nvidia на рынке, привлекли внимание таких заметных корпораций, как ByteDance, Baidu и China Mobile. Несмотря на то, что Nvidia представила урезанные версии своих чипов для китайского рынка, чип "Ascend 910C" от Huawei, как ожидается, предложит сопоставимую производительность по сопоставимой цене.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Данные потребительских цен не вызывают значительной реакции на Уолл-стрит.
Экономика

Уолл-стрит только не хочет реагировать на данные инфляции

Уолл-стрит только не хочет реагировать на данные инфляции Данные по инфляции в США не оправдали ожиданий, Уолл-стрит отреагировал сдержанно. Dow слегка вырос. Технологические акции, подобные Nvidia, восстановились после недавней распродажи. В середине недели данные о потребительских ценах в США вызвали минимальный интерес к покупкам на Уолл-стрит. Индекс Доу Джонса вырос

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно