Huawei атакует Nvidia с новым чипом ИИ.

Китайский технологический гигант Huawei, по слухам, находится на пороге представления процессоров, управляемых ИИ, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia на китайском рынке. Несколько корпораций уже готовы заплатить миллиарды за эти новые чипы.

Huawei готовится бросить вызов мировому лидеру Nvidia с новым поколением специализированных процессоров, согласно сообщению в газете. После тестирования интернет- и телеком-компаниями чип "Ascend 910C" от Huawei, как сообщается, приближается к выходу на рынок, сообщило издание The Wall Street Journal. По техническим характеристикам он сопоставим с чипом H100 от Nvidia, разработанным для китайского рынка, и должен появиться на рынке в октябре. Huawei пока не ответило на запрос комментария.

Чтобы сдержать технологическое и военное возвышение Китая, США все больше ограничивают экспорт высоких технологий в эту страну. Китайские компании, в свою очередь, усилили исследования для разработки собственных процессоров.

Процессоры AI от Huawei считаются самыми мощными в Китае, которые не являются продукцией Nvidia. Чтобы защитить свою долю рынка, Nvidia в последние месяцы представила несколько урезанных версий своих чипов для китайского рынка.

Сообщается, что ByteDance (материнская компания TikTok), оператор поисковой системы Baidu и телеком-гигант China Mobile заинтересованы в чипе "Ascend 910C" от Huawei. Первые заказы могут включать более 70 000 процессоров, с общей стоимостью заказа около двух миллиардов долларов США. По этой цене чипы будут сопоставимы с конкурирующими продуктами Nvidia, которые также могут стоить несколько тысяч долларов каждый.

Новые процессоры AI от Huawei, направленные на бросание вызова доминированию Nvidia на рынке, привлекли внимание таких заметных корпораций, как ByteDance, Baidu и China Mobile. Несмотря на то, что Nvidia представила урезанные версии своих чипов для китайского рынка, чип "Ascend 910C" от Huawei, как ожидается, предложит сопоставимую производительность по сопоставимой цене.

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