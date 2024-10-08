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СпортНовости1-й ФК Магдебург

HSV выступает против Fortuna Düsseldorf в доминирующем положении.

 and  Melissa Williams
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HSV выступает против Fortuna Düsseldorf в доминирующем положении.

Фортуна Дюссельдорф продолжает лидировать в 2-й Бундеслиге, но остается неудовлетворенной после этого раунда. Команда потерпела тяжелое поражение от Гамбургского SV, в котором был забит впечатляющий гол. Эйнгеборн Брауншвейг усилил жар в низовейшем дерби и оставил Ганновер 96 без шансов ответить.

Фортуна Дюссельдорф против Гамбургского SV 0:3 (0:1)

Гамбургский SV одержал значительную победу в своей первой выездной игре за 65 дней, закрепившись в верхней части 2-й Бундеслиги. Фортуна Дюссельдорф, под руководством Штеффена Баумгарта, все еще занимала первое место, несмотря на поражение 3:0 (1:0) в воскресенье.

Жан-Люк Домпе (8') и Роберт Глатцель (83', пенальти/90'+1) забили за HSV, не только поставив Дюссельдорфу первое поражение в сезоне, но и прервав их 21-матчевую беспроигрышную серию во 2-й Бундеслиге. Джованни Хаг из Дюссельдорфа был удален за игру рукой (81').

Матч начался с гола Домпе после впечатляющего прохода и удара с линии штрафной. Дюссельдорф не смог вернуть преимущество, а HSV доминировал в первой половине, имея больше владения и моментов.

После перерыва Глатцель имел два шанса сделать счет 2:0, но попал в перекладину (56'). Дюссельдорф усилил давление, но спорный пенальти в конце матча решил исход матча.

Эйнгеборн Брауншвейг против Ганновер 96 2:0 (1:0)

Эйнгеборн Брауншвейг заработал важную победу над Ганновером 96 в напряженном 181-м низовейшем дерби, выйдя из зоны вылета. Команда под руководством Данииэля Шернинга обыграла своих заклятых врагов со счетом 2:0 (1:0), в то время как Ганновер 96 временно потерял связь с третьим местом.

Брауншвейг начал игру активно и повел в счете благодаря голу Фабио Кауффмана (20'). Команда сохраняла преимущество до перерыва, но Ганновер 96 улучшил свою игру во второй половине. Однако пенальти Райана Филиппе (90'+3) закрепил победу Брауншвейга.

Энцо Леопольд (59') и Бартломей Вдовік (70') были близки к тому, чтобы сравнять счет для Ганновер 96, но оборона Брауншвейга оставалась крепкой. Брауншвейг думал, что забил победный гол в конце матча, но гол был отменен из-за игры рукой (83').

Матч прошел под высокой охраной, с полицейским вертолетом и водометом наготове. Атмосфера оставалась в основном спокойной перед началом матча, с существенно уменьшенным присутствием болельщиков гостей.

1. FC Магдебург против ШпВг Грейтер Фюрт 2:2 (2:1)

В матче, в котором обе команды не реализовали пенальти, 1. FC Магдебург упустил возможность возглавить таблицу, сыграв вничью 2:2 (2:0) с Грейтер Фюрт. Команда под руководством Кристиана Тица остается непобежденной и занимает второе место.

Мухаммед Эль-Ханкури (15-й) забил необычный гол, а Маартин Каарс (18-й) вывел бывшего победителя Кубка Европы вперед в начале матча. Фюрт, который остался на 10-м месте после четырех игр без побед, сравнял счет необычным пенальти от Юлиана Грина (42-й) и голом Ноэля Футкеу (75-й). Читайте больше здесь.

После результатов матчей 2-й Бундеслиги 1-й FC Магдебург имел возможность возглавить таблицу, но довольствовался ничьей с ШпВг Грейтер Фюрт. Их соперники, Фортуна Дюссельдорф, потерпели значительное поражение от Гамбургского SV, что позволило Магдебургу остаться на втором месте.

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