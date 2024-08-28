- HSV временно приобретает Марко Рихтера из состава Майнца 05.

На границе трансферного окна Hamburger SV вновь пополнил свой состав. Вторая команда по футболу взяла в аренду Марко Рихтера из клуба Бундеслиги ФSV Mainz 05, как объявил Ханзейский клуб. Это решение было принято из-за травм и неудовлетворительной игры в атаке, где сейчас находятся Бакери Ятта и Жан-Люк Домпе.

Объявление о новом игроке последовало вскоре после огорчительных новостей о запрете на допинг защитника Марио Вусковича, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS). Это наказание включает в себя четырехлетнюю дисквалификацию. В свете этого, особенно в центральной защитной позиции, ХСВ испытывает острую нужду.

Рихтер, который должен укрепить атаку, больше не входил в планы тренера Майнца Бо Хенриксена. Его контракт с Майнцем истекает 30 июня 2027 года. 26-летний Рихтер ранее выступал за FC Augsburg и Hertha BSC. Управляющий директор ХСВ, Стефан Кунц, имеет личные связи с Рихтером, так как работал с ним в составе сборной U21, которая стала вице-чемпионами Европы в 2019 году.

В связи с необходимостью в центральной защите, учитывая запрет на допинг Марио Вусковича и последующую четырехлетнюю дисквалификацию, к составу Hamburg SV присоединился Марко Рихтер, взятый в аренду из ФSV Mainz 05.

Подписание Рихтера, имеющего опыт игры за FC Augsburg и Hertha BSC, стало результатом личных связей Стефана Кунца с игроком, так как они работали вместе в составе сборной U21, ставшей вице-чемпионами Европы в 2019 году.

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