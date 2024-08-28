Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

HSV временно приобретает Марко Рихтера из состава Майнца 05.

HSV должен снова взволновать трансферный рынок. После неожиданного ухода Вусковича команда подтвердила временное приобретение Марко Ричтера.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- HSV временно приобретает Марко Рихтера из состава Майнца 05.

На границе трансферного окна Hamburger SV вновь пополнил свой состав. Вторая команда по футболу взяла в аренду Марко Рихтера из клуба Бундеслиги ФSV Mainz 05, как объявил Ханзейский клуб. Это решение было принято из-за травм и неудовлетворительной игры в атаке, где сейчас находятся Бакери Ятта и Жан-Люк Домпе.

Объявление о новом игроке последовало вскоре после огорчительных новостей о запрете на допинг защитника Марио Вусковича, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS). Это наказание включает в себя четырехлетнюю дисквалификацию. В свете этого, особенно в центральной защитной позиции, ХСВ испытывает острую нужду.

Рихтер, который должен укрепить атаку, больше не входил в планы тренера Майнца Бо Хенриксена. Его контракт с Майнцем истекает 30 июня 2027 года. 26-летний Рихтер ранее выступал за FC Augsburg и Hertha BSC. Управляющий директор ХСВ, Стефан Кунц, имеет личные связи с Рихтером, так как работал с ним в составе сборной U21, которая стала вице-чемпионами Европы в 2019 году.

В связи с необходимостью в центральной защите, учитывая запрет на допинг Марио Вусковича и последующую четырехлетнюю дисквалификацию, к составу Hamburg SV присоединился Марко Рихтер, взятый в аренду из ФSV Mainz 05.

Подписание Рихтера, имеющего опыт игры за FC Augsburg и Hertha BSC, стало результатом личных связей Стефана Кунца с игроком, так как они работали вместе в составе сборной U21, ставшей вице-чемпионами Европы в 2019 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.
Федеральные земли Германии

Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.

Возрождение торговых выставок, конференций и событий оказалось очевидным, и Лейпцигская ярмарка с положительными ожиданиями встречает эту тенденцию в ближайшие годы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно