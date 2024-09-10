- HSV продлевает соглашение с Фабио Балде

** Hamburger SV усиливает состав на будущее, продлив контракт с местным талантом Фабио Балде. Этот клуб второй лиги удерживал 19-летнего левого вингера у себя с 2020 года, и он дебютировал в профессионалах в этом сезоне. Детали срока контракта не разглашаются, но инсайдеры намекают на его продление до 2029 года.

Стефан Кунц, спортивный директор, заявил: "Одна из главных задач HSV - выращивать местных талантов и интегрировать их в профессиональную команду. Прогресс Фабио в последние несколько месяцев был поразительным, и он закрепил свое место в первой команде благодаря впечатляющим выступлениям на тренировках и матчах с нашей U21".

Балде впервые вышел в стартовом составе в недавней победе со счетом 4:1 над "Преussen Münster". "Для меня очень важно продолжать усердно работать и медленно возвращать доверие, которое в меня вкладывают. То, что я могу делать это в своем родном клубе на долгую перспективу, наполняет меня огромной гордостью", - сказал нападающий.

Молодых игроков в " Hamburger SV" принимают и взращивают, что видно на примере Фабио Балде, который продлил свой контракт и быстро прогрессирует в клубе. Под руководством Стефана Кунца этим молодым талантам предоставляются возможности для интеграции в профессиональную команду.

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