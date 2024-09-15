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HSV демонтирует Регенсбург, в то время как Фортуна взлетает высоко.

 and  Carmen Simpson
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HSV демонтирует Регенсбург, в то время как Фортуна взлетает высоко.

Возможно, во втором дивизионе этот сезон войдет в историю, так как «Фортуна Дюссельдорф» возглавляет таблицу после пяти матчей, обыграв «Герту». «Герта», в свою очередь, беспокоится о молодом игроке Гехтере. «Гамбург» остается конкурентоспособным, а «Греuther Fürth» разочаровывает в матче против «Эльверсберга».

«Герта БСК» — «Фортуна Дюссельдорф» 0:2 (0:1)

«Фортуна Дюссельдорф» вновь продемонстрировала свою отличную форму в 2-й Бундеслиге, заняв первое место. В воскресенье они одержали трудную победу со счетом 2:0 (1:0) над «Гертой», что добавило им уверенности перед предстоящим матчем против «1. FC Кёльна» в следующем выходные. После второго поражения в лиге «Герта» опустилась в середину таблицы.

Давид Ковнацки (13.) вывел «Дюссельдорф» вперед с пенальти. Йона Нимейц (66.) закрепил победу. «Дюссельдорф», игравший перед 50 135 зрителями, прочно оборонялся, нейтрализуя атаки «Герты». Возможности, подобные той, что упустил Дерри Шерхант (27.), были редки. Травма Линаса Гехтера вызвала переполох, что привело к длительной паузе.

20-летний игрок столкнулся с товарищем по команде Деёвайсио Зеефюиком во время борьбы за мяч в воздухе и, похоже, получил серьезную травму плеча. Гехтера унесли с поля на носилках. Конкуренция на поле усилилась, и многочисленные фолы нарушили ход игры. После перерыва оборона «Дюссельдорфа», лидирующая в лиге, оставалась неприступной, а Нимейц увеличил преимущество. Лучший шанс «Герты» на возвращение был у Ибрагима Маза, который попал в перекладину (77.).

«Гамбург» — «Яхн Регенсбург» 5:0 (2:0)

«Гамбург» сократил отставание от лидеров лиги, одержав вторую победу подряд. Под руководством многообещающего местного воспитанника Фабио Бальде «Гамбург» победил «Яхн Регенсбург» со счетом 5:0 (2:0) в воскресенье. Рансфорд Кингсдорффер (1.) и Роберт Глатцель (14.) забили голы за «Гамбург». Бальде сыграл ключевую роль в обоих голах. Замененный Жан-Люк Домп также отличился, забив два гола (76./90.+3) и сделав передачу на гол Дави Сельке (89.).

«Гамбург» начал игру блестяще, и 53 779 зрителей на «Волькспаркштадионе» стали свидетелями самого быстрого гола «Гамбурга» во втором дивизионе (1 минута) — Кингсдорффер забил после отличного кросса Бальде. Глатцель затем довершил разгром, сделав счет 2:0.

«Гамбургу» также повезло, так как гол в свои ворота Дениса Хадизакунича был отменен после проверки VAR из-за миллиметровой офсайдной позиции Доминика Коттера (8-я минута). Неудачный пас назад от Сивана Хетфи также поставил «Гамбург» на грань, но Себастьян Шёнлау смог вынести мяч (42-я минута).

«ШпВг Грейтер Фюрт» — «СВ Эльверсберг» 0:0 (0:0)

«ШпВг Грейтер Фюрт» не смог присоединиться к лидерам. Играя не лучшим образом, команда смогла лишь сыграть вничью 0:0 с «СВ Эльверсберг» в пятом туре, сохранив свою беспроигрышную серию. Вратарь «Фюрта» Нахuel Нолл совершил решающий сэйв, чтобы сохранить свою команду в игре (53-я минута). Перед матчем тренер Александр Цорнигер выразил желание увидеть более активную игру, используя текущую атакующую силу своей команды.

Несмотря на пожелания тренера, первая половина матча была малоинтересной. Атаки обеих команд не могли пробиться, что привело к довольно скучной игре перед 10 877 зрителями. Однако Фисник Аслани имел возможность в 39-й минуте, но промахнулся после впечатляющего соло-бега. Аслани также неудачно исполнил пенальти во втором тайме, и вновь Нолл спас «Фюрт».

После матча беспокойство по поводу травмы Линаса Гехтера усилилось, так как сканирование показало серьезную травму плеча, которая может вывести его из игры на несколько недель.

Кроме того, можно добавить следующее предложение: После ничьей с «Эльверсбергом» «Фюрт» продолжил играть без вдохновения, что вызывает сомнения в его способности бороться за выход в высший дивизион.

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