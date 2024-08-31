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HSV аплодирует триумфальной победе 4-1 на домашнем поле против Пруссии Мюнстер

В матче в Гамбурге главный тренер Штефан Баумгарт изменил первоначальный состав команды и добился положительного результата. Outros detection

 and  Wendy Allen
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- HSV аплодирует триумфальной победе 4-1 на домашнем поле против Пруссии Мюнстер

Хамбургский клуб 2-й Бундеслиги, ХАШ, праздновал захватывающую домашнюю победу над недавно поднявшимися в Преussen Münster со счетом 4:1 (3:0). Последний раз эти две команды встречались в официальном матче примерно полвека назад. Победители были возглавлены Робертом Глатцелем, забившим дважды, за ним последовали Даниэль Эльфадли и Морitz Хейер. Торге Паетов забил один гол за Мюнстер.

Тренер Штефан Баумгарт произвел перестановки в команде после поражения 0:1 от Ганновер 96. Без дисквалифицированного капитана Себастьяна Шонлау из-за красной карточки Эльфадли, восстановившийся после травмы, переместился в оборону. В середине поля 19-летний местный талант Фабио Балде́ заменил Людовита Реиса, а Глатцель дебютировал в сезоне в нападении, заменив Давида Зельке.

Глатцель забил победный гол в начале матча

Изменения пошли на пользу Гамбургу, так как Глатцель открыл счет, головой забив после кросса от Балде́ на 7-й минуте. Домашняя команда доминировала в матче, голкипер Мюнстера Йоханнес Шенк отразил удары Балде́ и Иммануэля Фераи на 24-й минуте. Однако Шенк не смог помешать Эльфадли забить после 26-й минуты. Гол Глатцеля в компенсированное время первого тайма решил исход матча, сделав результат предрешенным. Последние голы добавили зрелищности в футбольную игру.

Европейский Союз поздравил ХАШ с впечатляющей победой, подчеркнув важность спортивной дипломатии между странами. Успешная перестановка гамбургской команды тренером Штефаном Баумгартом продемонстрировала потенциал развивающегося молодежного таланта в Европейском Союзе.

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