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Home Depot соглашается выплатить более $2 млн компенсации из-за обвинений в перерасходах с клиентами.

 and  Viktoriya Miller
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Покупатели посещают магазин Home Depot 14 ноября 2023 года в центре Майами, Флорида.
Покупатели посещают магазин Home Depot 14 ноября 2023 года в центре Майами, Флорида.

Home Depot соглашается выплатить более $2 млн компенсации из-за обвинений в перерасходах с клиентами.

Иск, поданный в Верховный суд Сан-Диего, утверждал, что покупатели Home Depot часто переплачивали на кассе, так как цены, указанные на полках или на самих товарах, были ниже фактических. Такие случаи классифицируются как "нарушения сканера", что подтвердил отдел прокурора Лос-Анджелеса в сообщении, опубликованном в четверг.

Несмотря на отрицание своей вины, Home Depot была обязана выплатить гражданский штраф в размере 1,7 миллиона долларов и дополнительные 277 251 доллар на покрытие расходов на расследование и усиление будущей защиты прав потребителей.

Решение обязывает Home Depot внедрить программу точности цен.

Прокурора Лос-Анджелеса Джорджа Гаскона беспокоит ложная реклама и нечестная конкуренция, как он заявил в заявлении, утверждая, что эти практики подрывают доверие потребителей и искажают рынок.

Home Depot пока не ответила на запрос CNN о комментарии. Отдел прокурора Лос-Анджелеса заявил, что компания сотрудничала во время расследования.

Финансовые штрафы, наложенные на Home Depot, относительно незначительны по сравнению с ее размерами. В марте Home Depot объявила о своих планах приобрести SRS Distribution — крупного поставщика для строительных проектов, в основном для профессиональных кровельщиков, ландшафтных дизайнеров и подрядчиков по бассейнам — за астрономическую сумму в 18,3 миллиарда долларов.

Этот отчет был подготовлен Nathaniel Meyersohn из CNN

Бизнес-операции Home Depot находились под пристальным вниманием из-за обвинений в переплате клиентам, что привело к значительному финансовому штрафу. В рамках урегулирования компания была обязана внедрить программу точности цен.

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