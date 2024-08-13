Home Depot предупреждает о экономике

Гигант отрасли ремонта и отделки дома, индикатор расходов потребителей и рынка недвижимости, понизил свои прогнозы продаж на год. Он заявил, что клиенты тратят меньше на проекты по ремонту дома, испытывая давление из-за более высоких процентных ставок и опасений, что экономика ухудшается.

«В течение квартала более высокие процентные ставки и большая неопределенность в макроэкономике оказывали давление на спрос потребителей в целом, что привело к более слабому расходованию на проекты по ремонту дома», — сказал Тед Дикер, генеральный директор Home Depot, в заявлении.

Home Depot объявил во вторник, что ожидает снижения продаж в магазинах, открытых не менее 12 месяцев, на 3-4% в этом году по сравнению с прошлым годом. Это ниже его предыдущей оценки, согласно которой продажи должны были снизиться примерно на 1% по этому показателю.

Спрос потребителей на ремонт и отделку дома снижается уже около года, и компания заявила, что ситуация не изменилась. Тем не менее, Дикер остался оптимистичным, сказав: «Подlying long-term fundamentals supporting home improvement demand are strong».

Акции Home Depot (HD) упали почти на 5% на премаркете.

В свете экономической неопределенности и более высоких процентных ставок инвесторы могут захотеть пересмотреть свои стратегии в секторе бизнеса по ремонту и отделке дома, учитывая снижение Home Depot. Генеральный директор Home Depot Тед Дикер, несмотря на снижение ожидаемых продаж, остается оптимистичным в отношении долгосрочного потенциала бизнеса по ремонту и отделке дома.

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