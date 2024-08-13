Home Depot предупреждает о экономике

Гигант стройматериалов, индикатор потребительских расходов и рынка недвижимости, понизил прогнозы продаж на год. Он заявил, что клиенты тратят меньше на проекты по благоустройству дома из-за более высоких процентных ставок и опасений, что экономика ухудшается.

Бизнес Home Depot тесно связан с рынком недвижимости, и высокие процентные ставки тормозят этот рынок.

«В течение квартала более высокие процентные ставки и большая неопределенность в макроэкономике оказывали давление на спрос потребителей в целом, что привело к более слабому расходованию на проекты по благоустройству дома», — сказал Тед Деcker, генеральный директор Home Depot, в заявлении.

Продажи Home Depot выросли на 0,6% в прошлом квартале, прервав серию из пяти кварталов снижения продаж. Однако компания заявила во вторник, что ожидает снижения продаж в магазинах, открытых не менее 12 месяцев, на 3-4% в этом году по сравнению с прошлым годом. Это ниже прежней оценки, что продажи снизятся примерно на 1% по этому показателю.

Потребление в сфере благоустройства дома снижается уже около года, и компания заявила, что ситуация не изменилась кардинально. Тем не менее, Деcker остался оптимистичным, сказав: «Подlying фундаментальные факторы, поддерживающие спрос на благоустройство дома, сильны».

Акции Home Depot (HD) упали почти на 5% на премаркете.

Ее продажи резко выросли во время пандемии, когда миллионы людей, проводящих больше времени дома, обратились к ремонтам и другим проектам по благоустройству дома. Однако многие потребители с тех пор переключились на покупку опыта, такого как путешествия и концерты; другие просто сократили расходы в целом. Это отрицательно сказалось на Home Depot.

Цены на жилье по всей стране заоблачно высоки, и спрос на недвижимость по-прежнему превышает предложение во многих рынках.

Средняя цена ранее владельческого дома в США выросла до 426 900 долларов в июне, что на 4,1% выше, чем годом ранее, согласно последним данным Ассоциации риэлторов США.

Однако ипотечные ставки в последние несколько недель стабильно снижались после достижения пика в 2024 году в начале мая на уровне 7,22%. Ставки снизились по сравнению с двухлетним максимумом, достигнутого поздно прошлого года.

В свете этого вот два предложения, содержащие слова «инвестирование» и «бизнес»:

Инвесторы могут захотеть рассмотреть потенциальное влияние более высоких процентных ставок на бизнес Home Depot, так как это может повлиять на расходы клиентов на проекты по благоустройству дома.

Несмотря на текущие трудности на рынке недвижимости, некоторые долгосрочные инвесторы могут увидеть в этом возможность инвестировать в Home Depot, считая, что компания сможет пережить трудности и восстановиться.

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