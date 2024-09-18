Hershey превращает свои конфеты в энергетические напитки и белковые добавки.

С ростом популярности лекарств для похудения, таких как Оземпик и Вейгов, 130-летний кондитер, компания Hershey's (HSY), углубляется в сектор здоровья и благополучия. Они запускают белковые порошки и энергетические напитки в популярных вкусах конфет, таких как молочный шоколад и Reese's арахисово-шоколадный.

Hershey's сотрудничает с C4 Energy, широко известным брендом добавок, который стал популярным, когда люди стали больше внимания уделять укреплению мышц и занятиям спортом из-за пандемии. В ближайшее время молочный шоколад и Reese's арахисово-шоколадный от Hershey's станут доступны в виде белкового порошка, а леденцы Jolly Rancher превратятся в шипучие энергетические напитки.

Досс Кингихэм, CEO Nutrabolt (материнской компании C4), выразил свой энтузиазм по поводу сотрудничества, сказав: "Это замечательно иметь доступ к этим брендам, которые имеют богатую историю и вызывают много ностальгических чувств". Это сотрудничество также открывает новые возможности для C4.

C4, четвертый по популярности бренд энергетических напитков в США, стремится выделиться на рынке, который доминируют как растущие бренды, такие как Celsius и Ghost, так и уже устоявшиеся, такие как Red Bull и Monster. Энергетические напитки, которые обычно покупают представители поколений миллитренни и Z, имеют "сильную связь" с продуктами Hershey's, по словам Кингихэма.

Новые банки энергетических напитков на основе вкусов Jolly Rancher, в том числе голубой арбуз, зеленое яблоко и арбуз, появятся в продаже этой недели в крупных розничных магазинах США, таких как Kroger, Amazon и Walmart. 12-шт. Упаковка стоит $27.99.

В октябре в продажу поступит белковый порошок из молока Hershey's и Reese's арахисово-шоколадный, а также предтренировочный порошок, вдохновленный жевательной резинкой Bubble Yum. Цены начнется от $29.99 за самый маленький размер.

C4 уже добился успеха с вкусами Skittles, Starburst и Popsicle для своих других энергетических напитков.

"Это партнерство позволяет нам привлечь новых потребителей, которые могут быть новичками в области спортивного питания или категории энергетических напитков, и открыть для себя C4 через свои любимые бренды", - объяснил Кингихэм.

Сотрудничество со специалистами по вкусу из пищевой промышленности становится трендом среди компаний, занимающихся питанием, как объяснила Андреа Эрнандес, основательница Snaxshot, платформы для получения информации о продуктах питания и напитках. "Это отличная стратегия для стимулирования потребителей к пробе новых продуктов с привычными для них вкусами, учитывая, что многие порошки имеют странный и неприятный вкус", - добавила она.

Переход в сферу питания может помочь компенсировать снижение продаж в подразделении конфет Hershey's, которое показало 17-процентное снижение выручки в последнем отчете о прибылях и убытках. Чтобы адаптироваться, Hershey купила One Brands, производящую низкокалорийные, высокобелковые питательные батончики, за $400 миллионов в 2019 году. Их конкуренты, такие как Mars, также приспосабливаются, приобретая крупного производителя снеков Kellanova для расширения своего бизнеса за пределами сладостей.

Независимо от того, идут ли они в питание или делают большие приобретения, компании-производители конфет ищут креативные способы оставаться актуальными, подобно подходу Hershey's, который "может дать Hershey's более здоровый имидж", заключила Эрнандес.

Компания Hershey's расширяет свой бизнес в сектор здоровья и благополучия, чтобы соответствовать растущему тренду на занятия спортом и здоровый образ жизни. С сотрудничеством с C4 Energy, Hershey's стремится войти на рынок энергетических напитков на $21 миллиард, используя сильную связь между энергетическими напитками и своими продуктами.

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