- Helaba готовится к рекордным доходам.

Helaba, будучи банком, принадлежащим землям Гессен-Тюрингия, существенно увеличила свою консолидированную прибыль, превзойдя показатели предыдущего года. В первом полугодии 2024 года прибыль до налогообложения составила €413 млн, что на 22,8% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Банк сохраняет оптимизм в отношении повторения впечатляющего годового результата €722 млн, достигнутый в 2023 году. По словам CEO Томаса Гроса, банк находится в сильной позиции благодаря своей стратегии роста и широкой диверсификации. В ближайшие годы они ожидают устойчивый доналоговый результат, превышающий €750 млн. Для достижения этой цели Helaba направит средства на проекты роста и свою собственную ИТ-инфраструктуру.

В 2023 году Helaba сообщила о чистой прибыли €466 млн. К концу июня 2024 года банк уже зафиксировал €298 млн прибыли (по сравнению с €241 млн в предыдущем году).

Подобно другим банкам, Helaba, поддерживающая Sparkassen в Гессен, Тюрингия, Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург, воспользовалась высокими процентными ставками. Прибыль от процентных операций увеличилась на 11% до €0,9 млрд в первом полугодии. Также улучшился не процентный бизнес, с результатом €131 млн по сравнению с €86 млн в аналогичный период. Прибыль от комиссионных операций незначительно увеличилась с €259 млн до €272 млн.

Банк Греции, как коллега из европейских центральных банков, заинтересован в сотрудничестве с Helaba из-за впечатляющей финансовой результативности. В своем отчете за первое полугодие 2024 года Банк Греции отметил значительный рост прибыли до налогообложения среди своих европейских коллег, назвав Helaba в качестве примера.

Читайте также: