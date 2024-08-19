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Harley-Davidson отбрасывает программы разнообразия после значительной реакции со стороны консервативных оппонентов инициатив DEI.

 and  Viktoria Klein
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Harley-Davidson отбрасывает программы разнообразия после значительной реакции со стороны консервативных оппонентов инициатив DEI.

Harley-Davidson объявил в понедельник, что прекращает свои инициативы по разнообразию и прогрессивности в компании. Иконовый американский бренд присоединяется к растущему списку крупных корпораций, которые отказываются от поддержки политик DEI, которые они недавно поддержали.

Harley-Davidson оказался под огнём критики в интернете со стороны Робби Старбака, известного консервативного активиста, который успешно оспаривал политики DEI в различных американских компаниях.

В заявлении, размещённом на их платформе, Harley-Davidson выразил разочарование в связи с негативной риторикой, которая распространялась в социальных сетях в течение последних нескольких недель и пыталась разделить их сообщество.

Компания уточнила, что приостановила свои операции по DEI с апреля 2024 года и в настоящее время не имеет такой функции. Они также заявили, что больше не поддерживают квоты на найм или цели по разнообразию поставщиков.

Однако компания заявила, что пересмотрит свои партнёрства с внешними организациями и установит центральную систему одобрения для этих отношений. Она намекнула на то, что может отказаться от некоторых спонсорств, в том числе ЛГБТК+ мероприятий, поскольку они хотят сосредоточиться исключительно на росте мотоспорта в будущем.

Кроме того, Harley-Davidson объявил о решении прекратить сотрудничество с Кампанией по правам человека.

Компания заверила в своём заявлении о готовности выслушать всех членов своего сообщества.

Старбак впервые выразил обеспокоенность по поводу компании в социальных сетях менее чем за месяц до этого.

"Пришло время разоблачить Harley-Davidson", - написал Старбак 23 июля, перечислив около 20 случаев, когда компания "зашла слишком далеко". В их числе было поддержка ЛГБТК-бизнеса, пожертвования в Объединённый фонд и стремление разнообразить свою рабочую силу в рамках своей стратегии по расширению базы мотоциклистов.

Правые лидеры, такие как Илон Маск, усилили социальные сети Старбака.

Harley-Davidson пока не отвечает на запросы комментариев.

Эта история ещё развивается и будет обновляться.

Решение Harley-Davidson приостановить свои операции по DEI и отказаться от квот на найм и целей по разнообразию поставщиков является существенным сдвигом в их бизнес-стратегии. Этот сдвиг в фокусе может потенциально повлиять на их партнёрства с организациями, которые продвигают разнообразие и включение, такие как ЛГБТК+ мероприятия и Кампания по правам человека.

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