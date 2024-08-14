- Hapag-Lloyd получает значительно меньшую прибыль

Немецкий гигант морских перевозок Hapag-Lloyd представил результаты, которые оказались существенно ниже уровня прошлого года, как и ожидалось. Показатель EBIT (прибыль до налогов и процентов) во втором квартале упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 808 миллионов евро до 450 миллионов евро, согласно отчету за первое полугодие. Результат упал с более чем миллиардом евро до 434 миллионов евро. Компания связывает это с существенно изменившимися рыночными условиями после окончания пандемии COVID-19, когда морские линии могли взимать высокие тарифы на перевозку грузов.

Однако выручка группы в течение второго квартала слегка возросла - с около 4,4 миллиарда евро в аналогичный период прошлого года до примерно 4,5 миллиарда евро. Благодаря неожиданно высокому спросу и тарифам на перевозку грузов, руководство уже в июле повысило свой прогноз. Председатель правления Рольф Хаббен Янсен описал первую половину года как "очень хорошую" в своем заявлении.

Компания заказала много новых судов и контейнеров для своего флота, сказал Янсен. "Это помогло нам удовлетворить дополнительный спрос на мощности из-за ситуации с безопасностью в Красном море и обход судов вокруг мыса Доброй Надежды". Во второй половине года компания планирует сосредоточиться на росте, среди прочего.

По состоянию на конец первого полугодия флот крупнейшей немецкой компании по перевозке грузов состоял из 287 контейнеровозов, что на 29 больше, чем год назад.

Упавший EBIT можно объяснить изменившимися рыночными условиями, как заявила Hapag-Lloyd, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце пандемии COVID-19. Несмотря на сложные рыночные условия, выручка компании во втором квартале удалось слегка увеличить.

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