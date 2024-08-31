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Hansa Rostock недавно приобрела двух новых членов команды.

Начало третьего дивизионного сезона оказалось неблагоприятным для Ханза Ростока. В конечном итоге они смогли привлечь 14 и 15 новых игроков в последние часы.

 and  John Stellmacher
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- Hansa Rostock недавно приобрела двух новых членов команды.

Футбольный клуб третьего дивизиона ФК Ганза Росток подписал двух новых игроков прямо перед дедлайном трансферов. На правах аренды из Фортуны Дюссельдорф, 20-летний защитник Кинг Сэмуэль Ману проведет сезон в клубе. Нападающий Боруссии Мёнхенгладбах Райан Надери официально присоединился к ФК Ганза Росток на постоянной основе. Клуб объявил об этом в субботу, не раскрывая сумму трансфера или длительность контракта Надери.

Амир Шапурзаде, футбольный директор клуба, похвалил 1.93-метрового нападающего, сказав: "Райан - типичный центрфорвард с большим потенциалом. Несмотря на свой рост, он подвижен и техничен, добавляя энергию, разнообразие и ум в команду". Ману и Надери стали 14-м и 15-м новыми приобретениями клуба после вылета во вторую лигу.

Приход Райана Надери знаменует собой период интенсивной трансферной активности для ФК Ганза Росток, который продолжает укреплять свой состав перед началом нового сезона. Ранее, соглашение об аренде Кинга Сэмуэля Ману также подпадает под "окно трансферов", что позволяет ему внести вклад в ФК Ганза Росток в предстоящем сезоне.

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