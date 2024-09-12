Гвирасси назначен последней фигурой спасения BVB

Время пришло: главный форвард "Боруссии" Дортмунд уже готов дебютировать. Серу Гвирасси полностью восстановился, и тренер Нури Шахин уже расхваливает его. Однако неясно, сыграет ли он сразу против лидеров Бундеслиги "Хайденхайма". Шахин имеет другие заботы.

Нури Шахин не сомневается в дебюте Гвирасси. 28-летний форвард "готов на все", и нет никаких "препятствий", заявил тренер "БVB" перед дебютным матчем новичка против "Хайденхайма" (8:30 вечера/DAZN и в live-ticker ntv.de). Тем не менее, не ясно, услышат ли болельщики "Желто-черных" имя Гвирасси во время матча с лидерами Бундеслиги 1. FC Heidenheim.

Хотя Гвирасси впечатляет Шахина на тренировках, место в стартовом составе не гарантировано. "Одиннадцать игроков стартового состава или скамейка запасных — увидим", — сказал Шахин. Возможно, Гвирасси начнет матч на скамейке запасных, а Карриму Адееми, который недавно блистал в составе сборной Германии до 21 года, может быть отдан предпочтение.

Адееми забил пять голов в последних матчах сборной до 21 года. "Это должно быть моим стандартом", — сказал он. Максимилиан Бейер также получил игровое время в национальной сборной, но, скорее всего, выйдет на замену, учитывая приход Гвирасси.

Гвирасси быстро адаптировался в Рурском регионе, несмотря на травму колена, всего через несколько недель после своего €18-миллионного перехода из VfB Stuttgart. Он ведет себя "как топовый игрок tanto на поле, как и вне его", сказал Шахин. Чтобы дебютировать за "БVB", Гвирасси будет носить номер 9 вместо 19. Номер освободился после аренды Себастьяна Халлера в Испанию. Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко больше не играют за команду.

Дортмунд нуждается в страстном форварде

Высокие ожидания возлагаются на Гвирасси. В прошлом сезоне он забил 28 голов в 28 матчах чемпионата. Для сравнения, лучший бомбардир "Боруссии" Донелл Мален забил 13 голов. Кроме того, "Боруссия" еще не набрала очков в первых двух матчах нового сезона. В матче против "Эйнтрахта" Франкфурт команда Шахина играла медленно в течение длительного времени, а затем ничья 0:0 в Бремене была скучной, особенно в атаке. Здоровый и мотивированный Гвирасси мог бы придать импульс.

С травмированным Джованни Рейной, который пропустит несколько недель, и проблемами в обороне, которые вынудили Нико Шлоттербека перейти на трехманную схему после удаления, Рами Бенсебаини, возможно, заменит Шлоттербека и дебютирует в стартовом составе. "Он уже показал, на что способен. Теперь мы надеемся, что он найдет свою стабильность в "Боруссии Дортмунд", — сказал его тренер.

Именно год назад обе команды встретились в третьем раунде на "Боруссии". "Боруссия" упустила преимущество в два гола и помогла "Хайденхайму" заработать свои первые очки в Бундеслиге. Теперь "маленький" ФХЦ отправляется к "большой" "Боруссии", благодаря своему первому в истории лидерству в чемпионате и без поражений. В атаке молодой игрок на правах аренды у "Баварии" Пауль Ваннер и Сирлор Конте создают шум, а в обороне Бенедикт Гимбер и Патрик Майнка держат марку.

Тренер Франк Шмидт подчеркнул наступательный дух перед эпическим противостоянием: "Мы хотим попробовать невозможное — забрать что-то не только у этой команды, но и у этого стадиона. Это будет сложно". В единственной игре против "Хайденхайма" в прошлом году в марте Гвирасси забил гол. Если он повторит это в свой первый домашний матч за "БVB" в пятницу вечером, 80 000 болельщиков "Боруссии" будут скандировать его имя особенно громко.

Несмотря на отличную форму Гвирасси на тренировках, его место в стартовом составе против "Хайденхайма" все еще неясно. Тренер упомянул, что он может начать матч на скамейке запасных, а Карриму Адееми может быть отдан предпочтение. (из исходного текста)

Гвирасси, с его впечатляющей игрой в прошлом сезоне, должен принести необходимую страсть и голевую способность в атаку "Боруссии", которая испытывает трудности. Его дебют мог бы дать команде, стремящейся исправить свое разочаровывающее начало, необходимый импульс. (используя контекст из текста и ожидаемые роли игроков)

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