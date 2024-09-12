Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Гвирасси назначен последней фигурой спасения BVB

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Гуирасси теперь доступен для участия в «Боруссии Дортмунд»
Гуирасси теперь доступен для участия в «Боруссии Дортмунд»

Гвирасси назначен последней фигурой спасения BVB

Время пришло: главный форвард "Боруссии" Дортмунд уже готов дебютировать. Серу Гвирасси полностью восстановился, и тренер Нури Шахин уже расхваливает его. Однако неясно, сыграет ли он сразу против лидеров Бундеслиги "Хайденхайма". Шахин имеет другие заботы.

Нури Шахин не сомневается в дебюте Гвирасси. 28-летний форвард "готов на все", и нет никаких "препятствий", заявил тренер "БVB" перед дебютным матчем новичка против "Хайденхайма" (8:30 вечера/DAZN и в live-ticker ntv.de). Тем не менее, не ясно, услышат ли болельщики "Желто-черных" имя Гвирасси во время матча с лидерами Бундеслиги 1. FC Heidenheim.

Хотя Гвирасси впечатляет Шахина на тренировках, место в стартовом составе не гарантировано. "Одиннадцать игроков стартового состава или скамейка запасных — увидим", — сказал Шахин. Возможно, Гвирасси начнет матч на скамейке запасных, а Карриму Адееми, который недавно блистал в составе сборной Германии до 21 года, может быть отдан предпочтение.

Адееми забил пять голов в последних матчах сборной до 21 года. "Это должно быть моим стандартом", — сказал он. Максимилиан Бейер также получил игровое время в национальной сборной, но, скорее всего, выйдет на замену, учитывая приход Гвирасси.

Гвирасси быстро адаптировался в Рурском регионе, несмотря на травму колена, всего через несколько недель после своего €18-миллионного перехода из VfB Stuttgart. Он ведет себя "как топовый игрок tanto на поле, как и вне его", сказал Шахин. Чтобы дебютировать за "БVB", Гвирасси будет носить номер 9 вместо 19. Номер освободился после аренды Себастьяна Халлера в Испанию. Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко больше не играют за команду.

Дортмунд нуждается в страстном форварде

Высокие ожидания возлагаются на Гвирасси. В прошлом сезоне он забил 28 голов в 28 матчах чемпионата. Для сравнения, лучший бомбардир "Боруссии" Донелл Мален забил 13 голов. Кроме того, "Боруссия" еще не набрала очков в первых двух матчах нового сезона. В матче против "Эйнтрахта" Франкфурт команда Шахина играла медленно в течение длительного времени, а затем ничья 0:0 в Бремене была скучной, особенно в атаке. Здоровый и мотивированный Гвирасси мог бы придать импульс.

С травмированным Джованни Рейной, который пропустит несколько недель, и проблемами в обороне, которые вынудили Нико Шлоттербека перейти на трехманную схему после удаления, Рами Бенсебаини, возможно, заменит Шлоттербека и дебютирует в стартовом составе. "Он уже показал, на что способен. Теперь мы надеемся, что он найдет свою стабильность в "Боруссии Дортмунд", — сказал его тренер.

Именно год назад обе команды встретились в третьем раунде на "Боруссии". "Боруссия" упустила преимущество в два гола и помогла "Хайденхайму" заработать свои первые очки в Бундеслиге. Теперь "маленький" ФХЦ отправляется к "большой" "Боруссии", благодаря своему первому в истории лидерству в чемпионате и без поражений. В атаке молодой игрок на правах аренды у "Баварии" Пауль Ваннер и Сирлор Конте создают шум, а в обороне Бенедикт Гимбер и Патрик Майнка держат марку.

Тренер Франк Шмидт подчеркнул наступательный дух перед эпическим противостоянием: "Мы хотим попробовать невозможное — забрать что-то не только у этой команды, но и у этого стадиона. Это будет сложно". В единственной игре против "Хайденхайма" в прошлом году в марте Гвирасси забил гол. Если он повторит это в свой первый домашний матч за "БVB" в пятницу вечером, 80 000 болельщиков "Боруссии" будут скандировать его имя особенно громко.

Несмотря на отличную форму Гвирасси на тренировках, его место в стартовом составе против "Хайденхайма" все еще неясно. Тренер упомянул, что он может начать матч на скамейке запасных, а Карриму Адееми может быть отдан предпочтение. (из исходного текста)

Гвирасси, с его впечатляющей игрой в прошлом сезоне, должен принести необходимую страсть и голевую способность в атаку "Боруссии", которая испытывает трудности. Его дебют мог бы дать команде, стремящейся исправить свое разочаровывающее начало, необходимый импульс. (используя контекст из текста и ожидаемые роли игроков)

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно