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Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.

 and  Anthony Ross
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- Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.

"Бон и все", "Вонка" и "Дюна: Часть вторая": Тимоти Шаламе (28) в последнее время часто появляется перед камерой. После небольшого перерыва в актерской карьере после роли в блокбастере "Мстители: Финал" (2019) лауреат премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу (51, "Влюбленный Шекспир") готовится к возвращению, объединившись с Шаламе.

По данным отраслевых источников, они вместе работают над фильмом под названием "Марти Суприм". К сожалению, подробности о их ролях и сюжете на данный момент scarce.

Кинокомпания A24 дала намек на проект в июле, поделившись фотографией шарика для пинг-понга с надписью "Марти Суприм". Инсайдеры отрасли предполагают, что фильм основан на жизни американского чемпиона по настольному теннису Марти Рэйзман (1930 - 2012).

Режиссеры Джош и Бенни Сафди, известные своими сотрудничествами над "Время возмездия" и "Необработанные алмазы", занимаются проектом. На этот раз Джош Сафди (40) будет снимать в одиночку.

Пэлтроу получила "Оскар" за главную роль в "Влюбленном Шекспире" (1999). Затем она приняла участие в проектах, таких как "Таинственный мистер Рипли", "Семейка Тененбаум", "Владение" и "Железный человек". Однако она решила уйти со многих ролей, чтобы сосредоточиться на воспитании своих детей.

Пэлтроу имеет 20-летнюю дочь и 18-летнего сына от вокалиста Coldplay Криса Мартина, своего бывшего мужа. Она снова вышла замуж за продюсера Брэда Фальчука два года после их развода в 2018 году. В 2008 году она основала компанию по образу жизни Goop.

Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу используют "камеру", чтобы оживить своих персонажей в предстоящем фильме "Марти Суприм". Во время перерыва в съемках Шаламе был замечен, как он небрежно использует "камеру", чтобы запечатлеть момент на съемочной площадке.

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