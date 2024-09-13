Гвардиола выразил удовлетворение предстоящим слушаниям в Манчестер Сити.

Клуб был обвинен в феврале 2023 года в результате четырехлетнего расследования, при этом Премьер-лига утверждает, что команда пренебрегла предоставлением подлинных финансовых отчетов за сезоны 2009-10 по 2017-18.

Лига также утверждает, что клуб проигнорировал регламент финансовой честной игры (ФФП) УЕФА за период с 2013-14 по 2017-18 и не соблюдал руководящие принципы прибыльности и устойчивости Премьер-лиги за период с 2015-16 по 2017-18.

Если вина будет доказана, команду могут ждать штрафные очки, неограниченный штраф или даже исключение из лиги в соответствии с Правилами Премьер-лиги.

По сообщениям, судебный процесс начнется в понедельник и продлится примерно 10 недель.

"Я рад, что он начнется в понедельник", - сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем своей команды против Брентфорда в субботу. "Я знаю, что появятся новые слухи и так называемые эксперты, которые будут говорить о приговорах. Посмотрим. Я знаю, чего ждут люди".

"Все считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана", - добавил он. "Независимая панель вынесет решение, и я жду его".

Премьер-лигу критиковали за задержку начала судебного процесса. В мае 2023 года Гвардиола сказал: "Я бы предпочел, чтобы Премьер-лига или судьи приняли решение как можно скорее. Тогда, если мы ошиблись, все об этом узнают".

"Я надеюсь, что они не перегружены, и судьи смогут рассмотреть обе стороны и вынести справедливое решение, потому что, в конце концов, я знаю, что мы выиграли то, что выиграли, на поле, потому что заслужили это", - продолжил он.

Председатель клуба Мансингхем Кхалдоун Аль Мубарак также выразил разочарование задержкой. "Это очень разочаровывает, потому что это умаляет огромную работу, проделанную в этом клубе, и это происходит не только на футбольном поле", - сказал он в июне 2023 года после того, как клуб установил исторический триумф.

Ни клуб, ни Премьер-лига не прокомментировали судебный процесс, когда их kontaktirali CNN. В прошлом месяце генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс сказал BBC, что "необходимо разрешить ситуацию", добавив, что "очевидно, что дело должно быть рассмотрено".

В 2020 году клуб был первоначально запрещен на два сезона в европейском футболе за "серьезные нарушения" регламента ФФП. Запрет был отменен Апелляционным спортивным арбитражным судом (CAS), который также снизил штраф в размере 34 миллионов долларов до 11,3 миллиона долларов, постановив, что клуб не сотрудничал с УЕФА.

Процесс по более чем 100 пунктам обвинения - не единственный конфликт между клубом и Премьер-лигой. Times сообщает, что клуб инициировал судебное разбирательство в июне 2024 года в отношении правил транзакций между аффилированными лицами Премьер-лиги, которые требуют независимой оценки коммерческих и спонсорских сделок, вовлекающих компании, принадлежащие или аффилированные с владельцами того же клуба.

CNN’s Aleks Klosok и Amanda Davies внесли вклад в освещение.

Обвинения в нарушении финансовых правил в нескольких футбольных сезонах привели к серьезным обвинениям, в том числе пренебрежение руководящими принципами Премьер-лиги и проигнорирование регламента ФФП УЕФА.

Несмотря на продолжающееся расследование в отношении своего футбольного клуба, менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола остается сосредоточенным на выступлениях своей команды на поле, подчеркивая справедливость и уважение к судебному процессу.

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