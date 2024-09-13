Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Гвардиола выразил удовлетворение предстоящим слушаниям в Манчестер Сити.

Менеджер Манчестер Сити, Пеп Гвардиола, доволен тем, что расследование в связи с более чем 100 подозрениями клуба в нарушении финансовых правил премьер-лиги начнется вовремя.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Участие Манчестера в Премьер-лиге может оказаться под угрозой, если будет доказано, что Манчестер...
Участие Манчестера в Премьер-лиге может оказаться под угрозой, если будет доказано, что Манчестер Сити нарушил финансовые правила лиги.

Гвардиола выразил удовлетворение предстоящим слушаниям в Манчестер Сити.

Клуб был обвинен в феврале 2023 года в результате четырехлетнего расследования, при этом Премьер-лига утверждает, что команда пренебрегла предоставлением подлинных финансовых отчетов за сезоны 2009-10 по 2017-18.

Лига также утверждает, что клуб проигнорировал регламент финансовой честной игры (ФФП) УЕФА за период с 2013-14 по 2017-18 и не соблюдал руководящие принципы прибыльности и устойчивости Премьер-лиги за период с 2015-16 по 2017-18.

Если вина будет доказана, команду могут ждать штрафные очки, неограниченный штраф или даже исключение из лиги в соответствии с Правилами Премьер-лиги.

По сообщениям, судебный процесс начнется в понедельник и продлится примерно 10 недель.

"Я рад, что он начнется в понедельник", - сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем своей команды против Брентфорда в субботу. "Я знаю, что появятся новые слухи и так называемые эксперты, которые будут говорить о приговорах. Посмотрим. Я знаю, чего ждут люди".

"Все считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана", - добавил он. "Независимая панель вынесет решение, и я жду его".

Премьер-лигу критиковали за задержку начала судебного процесса. В мае 2023 года Гвардиола сказал: "Я бы предпочел, чтобы Премьер-лига или судьи приняли решение как можно скорее. Тогда, если мы ошиблись, все об этом узнают".

"Я надеюсь, что они не перегружены, и судьи смогут рассмотреть обе стороны и вынести справедливое решение, потому что, в конце концов, я знаю, что мы выиграли то, что выиграли, на поле, потому что заслужили это", - продолжил он.

Председатель клуба Мансингхем Кхалдоун Аль Мубарак также выразил разочарование задержкой. "Это очень разочаровывает, потому что это умаляет огромную работу, проделанную в этом клубе, и это происходит не только на футбольном поле", - сказал он в июне 2023 года после того, как клуб установил исторический триумф.

Ни клуб, ни Премьер-лига не прокомментировали судебный процесс, когда их kontaktirali CNN. В прошлом месяце генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс сказал BBC, что "необходимо разрешить ситуацию", добавив, что "очевидно, что дело должно быть рассмотрено".

В 2020 году клуб был первоначально запрещен на два сезона в европейском футболе за "серьезные нарушения" регламента ФФП. Запрет был отменен Апелляционным спортивным арбитражным судом (CAS), который также снизил штраф в размере 34 миллионов долларов до 11,3 миллиона долларов, постановив, что клуб не сотрудничал с УЕФА.

Процесс по более чем 100 пунктам обвинения - не единственный конфликт между клубом и Премьер-лигой. Times сообщает, что клуб инициировал судебное разбирательство в июне 2024 года в отношении правил транзакций между аффилированными лицами Премьер-лиги, которые требуют независимой оценки коммерческих и спонсорских сделок, вовлекающих компании, принадлежащие или аффилированные с владельцами того же клуба.

CNN’s Aleks Klosok и Amanda Davies внесли вклад в освещение.

Обвинения в нарушении финансовых правил в нескольких футбольных сезонах привели к серьезным обвинениям, в том числе пренебрежение руководящими принципами Премьер-лиги и проигнорирование регламента ФФП УЕФА.

Несмотря на продолжающееся расследование в отношении своего футбольного клуба, менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола остается сосредоточенным на выступлениях своей команды на поле, подчеркивая справедливость и уважение к судебному процессу.

Город обеспечил восемь побед в Премьер-лиге и один титул в Лиге чемпионов после его приобретения группой компаний The Abu Dhabi United в 2008 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно