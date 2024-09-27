Гвардиола выразил удивление: сезон для титулоначальника Европы Родри видит неожиданные проблемы

Сезон Манчестер Сити получает удар: Родри выбыл на остаток сезона. Испанский футболист, выигравший чемпионат Европы, получил серьезную травму ACL в правом колене во время матча Премьер-лиги против Арсенала в прошлый уик-энд. Он перенес операцию в пятницу утром, и его тренер, Пеп Гвардиола, подтвердил новость. "К сожалению, наши худшие опасения подтвердились", - заявил Гвардиола. "Он вернется к нам в следующем сезоне".

Гвардиола упомянул, что у Сити нет игрока, подобного Родри, что делает его отсутствие серьезным вызовом. Он призвал свою команду сплотиться и заполнить образовавшуюся брешь. "Другие могут коллективно заменить то, что Родри дал нам с момента присоединения к команде. Нам придется бороться как единое целое и находить способ играть в многочисленных матчах без этого ключевого игрока для нас".

Гвардиола: "Нет равноценной замены"

Родри получил травму во время матча Премьер-лиги с Арсеналом в прошлую субботу. Примерно через 20 минут испанец был вынужден покинуть поле хромая и прошел обширное обследование на родине. Результаты, вызывающие тревогу, полностью ударили по Сити, защитнику титула и лидеру таблицы.

Гвардиола не исключил возможности того, что Сити найдет замену Родри, опорному полузащитнику. "Мы поговорим об этом. Посмотрим на наши варианты. У нас есть достаточно времени, чтобы все обдумать", - сказал тренер. "Если мы не выиграем, то из-за Родри. (...) Это не приятно, но такова футбольная жизнь".

Родри, привлекший внимание своей критикой в СМИ тяжелой нагрузки в футболе и даже намекавший на забастовку игроков, был одним из лучших игроков Сити с момента присоединения к команде из Атлетико Мадрид около пяти лет назад. Перед 6-м туром Премьер-лиги и встречей с Ньюкасл Юнайтед Сити лидирует в таблице с четырьмя победами и одной ничьей.

Защита титула Премьер-лиги Манчестер Сити получила серьезный удар из-за травмы Родри, как подтвердил тренер Пеп Гвардиола. Несмотря на это препятствие, Гвардиола верит, что команда может коллективно заменить вклад Родри и должна сплотиться, чтобы преодолеть напряженный график Премьер-лиги без своего ключевого полузащитника.

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