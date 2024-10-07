Губернатор Нагл из Инфра, выражает проблему создания новых железнодорожных линий.

После десятилетий безразличия Deutsche Bahn наконец-то начала принимать меры по улучшению своей инфраструктуры. Однако из-за финансовых ограничений существенные достижения могут оказаться трудными. Филипп Нагл, 42-летний австрийский руководитель DB Infrago, отверг идею масштабных новых проектов, заявив, что основное внимание должно быть уделено сохранению существующей сети.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Нагл подчеркнул, что с 33 000 километрами путей в управлении взятие на себя дополнительных путей только усложнит дело. Он подчеркнул важность адекватного финансирования текущей сети, поскольку план федеральной транспортной инфраструктуры предусматривает больше проектов, чем реально можно выполнить.

Одним из этих проектов является туннель железной дороги во Франкфурте, который запланирован к строительству в 2030-х годах и к эксплуатации в 2040-х. Хотя Нагл не стал комментировать этот проект конкретно, он признал высокие операционные затраты на новые пути, в частности, туннели. Даже сторонники железных дорог в соседней Швейцарии сейчас интенсивно спорят об этом вопросе.

Нагл подтвердил, что они преследуют важные расширения и новые строительные проекты. Однако основное внимание уделяется небольшим и средним масштабным мерам для быстрого увеличения емкости. Цель состоит в том, чтобы завершить более 200 таких проектов к концу 2027 года.

Что касается нестабильных перспектив финансирования железных дорог в краткосрочной перспективе, Нагл раскрыл, что переговоры о фондах проводились ежегодно до сих пор. В настоящее время они имеют трехлетний период финансовой планировочной безопасности. "Мы оптимистичны и планируем продолжать на этом уровне финансирования в 2028 и 2029 годах", - сказал он, хотя это остается неопределенным.

Несмотря на финансовые ограничения, Deutsche Bahn приоритетно инвестирует в поддержание и улучшение своей существующей инфраструктуры. В свете высоких операционных затрат на новые пути и необходимости сохранения текущей сети существенные расширения могут оказаться трудными.

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