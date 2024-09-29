Губернатор Калифорнии отверг спорный закон о безопасности ИИ.

Губернатор Ньюсом запросил помощь у ведущих специалистов в области генеративного ИИ для оказания помощи Калифорнии в установлении практических гарантий. Основное внимание уделяется установлению фактического, научно обоснованного анализа траектории. Кроме того, он дал указание государственным ведомствам расширить оценку рисков, связанных с потенциально катастрофическими последствиями в результате использования ИИ.

Решение губернатора вызвало интерес в технологической индустрии, и несколько компаний выразили готовность сотрудничать над этим проектом. Для успешной реализации важно, чтобы соответствующие технологические компании понимали конкретные бизнес-требования и вызовы при внедрении гарантий.

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