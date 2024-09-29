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Губернатор Калифорнии отверг спорный закон о безопасности ИИ.

Губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом наложил вето на спорный законопроект об безопасности ИИ в воскресенье, сославшись на preocupyences индустрии о том, что он может толкнуть ИИ-компании из states и подавить инновации, последующие за протестами компаний.

 and  Yaroslav Smith
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Губернатор Гэвин Ньюсом от Демократической партии Калифорнии высказывает свои thoughts на...
Губернатор Гэвин Ньюсом от Демократической партии Калифорнии высказывает свои thoughts на пресс-конференции после первого дебатов о президентстве, который CNN организовал в Атланте, Джорджия, США, 27 июня 2024 года.

Губернатор Калифорнии отверг спорный закон о безопасности ИИ.

Губернатор Ньюсом запросил помощь у ведущих специалистов в области генеративного ИИ для оказания помощи Калифорнии в установлении практических гарантий. Основное внимание уделяется установлению фактического, научно обоснованного анализа траектории. Кроме того, он дал указание государственным ведомствам расширить оценку рисков, связанных с потенциально катастрофическими последствиями в результате использования ИИ.

Решение губернатора вызвало интерес в технологической индустрии, и несколько компаний выразили готовность сотрудничать над этим проектом. Для успешной реализации важно, чтобы соответствующие технологические компании понимали конкретные бизнес-требования и вызовы при внедрении гарантий.

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