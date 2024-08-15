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ПанорамаНовостиГермания

Грузовой поезд разбился у моста на шоссе

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Грузовик рухнул с эстакады на улицу внизу.
Грузовик рухнул с эстакады на улицу внизу.

- Грузовой поезд разбился у моста на шоссе

Водитель грузовика потерял управление своим тягачом на мокром от дождя шоссе А2 в районе Минден-Люbbecke, в результате чего он упал на дорогу внизу. Мужчина получил серьезные травмы в результате аварии. Preliminary reports suggest that he lost control due to аквапланированию после сильного дождя возле Бад-Ойенхаузен, как сообщает полиция. Шоссе было закрыто в направлении Ганновера после инцидента.

Сообщается, что грузовик ударился о барьеры с обеих сторон, перевернулся и рассыпал свою груз grapes на несколько сотен метров по шоссе А2. Кабина отсоединилась от прицепа и упала с моста шоссе вместе с водителем. Прибывший врач скорой помощи был удивлен, что травмы мужчины были не более серьезными, так как он не нуждался в реанимации и был доставлен в больницу. Прицеп остался на шоссе А2.

Водитель грузовика происходил из Германии до несчастного случая. После открытия шоссе власти посоветовали водителям проявлять осторожность из-за оставшихся обломков аварии возле Ганновера.

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