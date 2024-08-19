- Грузовик с тортами прорвал барьер безопасности на трассе А8.

В результате инцидента с грузовиком, перевозившим более дюжины метрических тонн печенья, на участке автодороги А8 в районе Мисбаха произошло временное закрытие полос. По данным полиции, из топливного бака вылилось около 400 литров дизельного топлива.

По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на скользкой дороге и потерял контроль над грузовиком вблизи Иршберга, в результате чего он пролетел через разделительное ограждение и застрял. Инцидент привел к закрытию двух левых полос в направлении Мюнхена и Зальцбурга, подтвердили в полиции.

42-летний водитель не пострадал. Грузовик планировалось эвакуировать с помощью крана в течение дня. По данным ADAC, в направлении Зальцбурга образовалась большая пробка - около 14 километров.

Работы по устранению разлива дизельного топлива были сосредоточены на других участках автодороги, пострадавших в результате аварии. В связи с инцидентом рекомендовалось использовать альтернативные маршруты для тысяч ежедневных автолюбителей, оказавшихся в пробке.

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