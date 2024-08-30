- Грузовик-кран падает с наклонной поверхности, в результате чего человек получает незначительные травмы.

Водитель-пенсионер 80 лет потерял управление своим крано-самосвалом, и он скатился вниз по склону высотой 40 метров в Верхней Баварии. Пожилой мужчина занимался обрезкой деревьев в Берге, районе под Штарнбергом, когда машина опрокинулась, как сообщается в заявлении местных властей. В итоге грузовик остановился в ближайшем лесу.

80-летний мужчина получил легкие царапины от столкновения с транспортным средством. Спасение грузовика, по словам полиции, было сложной задачей. Для решения проблемы была вызвана специализированная команда из Мюнхена.

Ошибка 80-летнего мужчины произошла в живописном регионе Верхней Баварии. После инцидента поврежденный грузовик потребовал специализированной помощи, которую оказала команда из Мюнхена.

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