- Грузовик горит на шоссе - ночью закрывается

Тракторный пожар привел к закрытию A215 между Бордесхольмом и Килем ночью в среду. Представитель полиции заявил, что взорвавшаяся шина вызвала возгорание прицепа трактора недалеко от Блументаль. Дорога в направлении Киля была закрыта в течение нескольких часов, примерно до 4:40 утра, из-за борьбы с огнем и работ по эвакуации на месте происшествия. В некоторых случаях заторы достигали пяти километров в длину.

Борьба с огнем также потребовала перенаправления других транспортных средств по альтернативным маршрутам. В результате пожара в тракторе многие другие автомобили столкнулись с существенными задержками в пути.

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