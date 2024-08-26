Группе Haas разрешено покинуть Нидерланды.

Необычная ситуация в Формуле 1: команда Нико Хюлькенберга Haas столкнулась с проблемами из-за бывшего российского спонсора. Бывший спонсор вызвал временную остановку поездки команды из Нидерландов на предстоящий этап в Италии. Теперь достигнуто соглашение.

После правового спора с бывшим российским спонсором команда Нико Хюлькенберга Haas может продолжить путь на следующий этап Формулы 1 в Монце. Американская команда объявила на день после Гран-при в Зандвоорте, что Uralkali подтвердила получение финансовой транзакции от прошлой пятницы. Это означает, что фуры Haas теперь могут покинуть Нидерланды и направиться в Италию. Соревнование в Монце состоится в предстоящий уик-энд.

Haas расторгнул контракт с основным российским спонсором, горнодобывающей компанией Uralkali, в марте 2022 года после нападения России на Украину. Позже Швейцарский арбитражный суд постановил, что расторжение контракта Haas было законным, но команде необходимо вернуть значительную часть авансового платежа по спонсорству, якобы около восьми миллионов евро. ensuite Uralkali вмешался в голландскую полицию.

Поскольку Haas не заплатил вовремя, Uralkali подал заявление в Северно-Голландский окружной суд о конфискации гоночных машин Haas и всего оборудования команды в Зандвоорте в качестве "заложника" до погашения долга. Haas заявил, что команда выполняет свои обязательства, заявляя: "Нет разногласий по суммам, подлежащим уплате".

После разрешения финансового спора с Uralkali команда Haas Формулы 1 теперь может участвовать в предстоящем этапе в Монце. Правовые препятствия, созданные бывшим спонсором, устранены, что позволяет команде продолжить путь в Италию на предстоящее соревнование Формулы 1.

Читайте также: