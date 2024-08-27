- Группа выступает за уменьшение бюрократических барьеров, поощряя рост водного хозяйства.

Согласно Ассоциации рыболовства Германии (DFV), административные барьеры и бюрократия препятствуют расширению аквакультуры в Германии. Ассоциация указывает на проблемы с водным законодательством, охраной природы и законами о заболеваниях рыб. Перед началом Дня рыболовства в Гамбурге во вторник ассоциация вновь призвала к дерегулированию, как сообщило агентству dpa от имени DFV. Полный потенциал выращивания устриц в Шлезвиг-Гольштейне не может быть реализован из-за присутствия хищников, таких как бакланы, выдры и бобры, которых нельзя отпугнуть.

Национальная отраслевая конференция завершится в четверг. В повестке дня такие темы, как продовольственная безопасность, эволюция рыболовства и роль рыбы в устойчивом питании. Ассоциация представляет собой около миллиона организованных рыболовов и рыбаков из различных секторов, как указано в их собственных заявлениях.

Аквакультура на подъеме

Аквакультура включает в себя контролируемое разведение различных видов, таких как форель, карп и устрицы. По последнему отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство аквакультуры превосходит рыболовство. Однако, по словам DFV, немецкий сектор аквакультуры отстает от этой тенденции.

В 2020 году немецкие операции по аквакультуре произвели около 35 200 тонн продукции, включая водоросли, согласно данным Федерального статистического управления. Это меньше примерно 39 200 тонн, произведенных в 2011 году. Самыми продуктивными регионами были Шлезвиг-Гольштейн, Бавария и Нижняя Саксония.

С другой стороны, морское и прибрежное рыболовство зарегистрировало примерно 157 000 тонн рыбы, ракообразных и моллюсков в 2020 году, согласно отчету Федерального управления сельского хозяйства. Наибольшие уловы были зарегистрированы в Бремене, за ним следуют Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн.

DFV предложил, чтобы для стимулирования застоявшегося немецкого сектора аквакультуры были добавлены более мягкие правила и стимулы для инвесторов. Несмотря на продуктивные регионы Шлезвиг-Гольштейна, Баварии и Нижней Саксонии, общий урожай в аквакультуре снизился с 2011 года.

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