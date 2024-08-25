- Группа в настоящее время обсуждает выбор.

Кажется, RB Лейпциг готовится укрепить свою центральную линию полузащиты, пригласив игрока из Испании. Как сообщает инсайдер трансферов Фабрицио Романо и телеканал Sky, лейпцигцы близки к подписанию бельгийца Артура Вермеерена из "Атлетико Мадрид". СМИ сообщают, что молодой талант выбрал Лейпциг вместо других предложений.

Точные детали сделки, будь то постоянный трансфер или аренда, пока не известны. Сначала казалось, что будет аренда, но последние испанские новости указывают на то, что "Атлетико Мадрид" не возражает против продажи участника Евро.

Лейпциг вынужден предпринять шаги из-за длительного отсутствия Ксавера Шлагера. Австриец все еще находится в фазе восстановления после травмы крестообразных связок и не сможет вернуться на поле как минимум до декабря. После победы Лейпцига со счетом 1:0 в матче чемпионата Германии против Bochum спортивный директор Ровен Шрёдер упомянул, что новый игрок должен быть молодым и способным оказать как краткосрочную, так и среднесрочную помощь.

Укрепление средней линии, которое преследует RB Лейпциг, — это Ари Вермеерен из "Атлетико Мадрид". С Ксавером Шлагером, все еще восстанавливающимся после травмы крестообразных связок, Лейпцигу нужен игрок вроде Вермеерена, который может оказать как краткосрочную, так и среднесрочную помощь.

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