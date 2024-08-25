Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСредний участок

Группа в настоящее время обсуждает выбор.

Инициатива Лейпцига по усилению опорной линии обороны возникает из-за отсутствия Ксавера Шлагера. Летя Нового кандидата кажется быть талантливым бельгийским футболистом.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
По пути в Лейпциг Артур Вермеерен может покинуть Атлетико Мадрид ради Саксонии.
По пути в Лейпциг Артур Вермеерен может покинуть Атлетико Мадрид ради Саксонии.

- Группа в настоящее время обсуждает выбор.

Кажется, RB Лейпциг готовится укрепить свою центральную линию полузащиты, пригласив игрока из Испании. Как сообщает инсайдер трансферов Фабрицио Романо и телеканал Sky, лейпцигцы близки к подписанию бельгийца Артура Вермеерена из "Атлетико Мадрид". СМИ сообщают, что молодой талант выбрал Лейпциг вместо других предложений.

Точные детали сделки, будь то постоянный трансфер или аренда, пока не известны. Сначала казалось, что будет аренда, но последние испанские новости указывают на то, что "Атлетико Мадрид" не возражает против продажи участника Евро.

Лейпциг вынужден предпринять шаги из-за длительного отсутствия Ксавера Шлагера. Австриец все еще находится в фазе восстановления после травмы крестообразных связок и не сможет вернуться на поле как минимум до декабря. После победы Лейпцига со счетом 1:0 в матче чемпионата Германии против Bochum спортивный директор Ровен Шрёдер упомянул, что новый игрок должен быть молодым и способным оказать как краткосрочную, так и среднесрочную помощь.

Укрепление средней линии, которое преследует RB Лейпциг, — это Ари Вермеерен из "Атлетико Мадрид". С Ксавером Шлагером, все еще восстанавливающимся после травмы крестообразных связок, Лейпцигу нужен игрок вроде Вермеерена, который может оказать как краткосрочную, так и среднесрочную помощь.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.
Федеральные земли Германии

Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.

- Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд. Победившая в чемпионате Германия по гандболу команда SC Magdeburg потерпела два поражения в товарищеских матчах перед встречей за Суперкубок против берлинских "Фючсе". В сегодняшнем матче за третье место в Касселе команда тренера Беннета Вайгерта потерпела обидное поражение в серии послематчевых бросков

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В этом году, еще раз, лесной пожар вспыхивает на фоне войны: рядом с Ютербогом.
Федеральные земли Германии

Уменьшение лесных пожаров в Бранденбурге, но повышение опасности пожаров

Риск лесных пожаров в Бранденбурге снизился, согласно специалистам, но они прогнозируют, что это небольшое затишье будет временным.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Главными событиями недели празднования '125-летия Харцкварц и Броккенбан' в Вёрнигероде были...
Федеральные земли Германии

Мероприятия, посвященные железнодорожным событиям, проводятся на узкоколейных железных дорогах, и их посещают тысячи людей.

Юбилеи 125-летия Харцовых железных дорог и Броккенбаха празднуются в Вёрнигероде в течение всего уикэнда. Мероприятие наполнено железнодорожной историей, захватывающим лазерным шоу и очаровывающими фейерверками, attracts thousands of attendees.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.
Спорт

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.

В качестве предпочтительного выбора он безупречно доставляет, завоевывая победу. Мадс Педерсен решительно выигрывает Тур Германии Radprofis сильной игрой.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вскоре Харрис и Валц сумели накопить сотни миллионов долларов для своих политических кампаний.
Политика

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов.

За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов. Камала Харрис и ее команда кампании собрали впечатляющие $540 миллионов пожертвований с начала своей кампании на пост вице-президента, как сообщается в их заявлениях. Эта пиковая сумма была названа "рекордной". На прошлой неделе на демократическом съезде в Чикаго поступило

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов
Политика

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии В скором времени ожидается рост налогов на авиацию в мае, что, по мнению экспертов отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. Председатель Ассоциации немецкой авиации (BDL) Йоахим Ланг заявил, что это приведет к потере 4 миллионов мест

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил
Главные темы

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил

Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил В воскресенье вечером, после трагического инцидента в пятницу, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за происшествие. Вскоре после этого 26-летний сирийский мужчина сдался властям. Этот человек, проживший в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно