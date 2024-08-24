Группа Queens of the Stone Age отменила все свои концерты, запланированные на 2024 год.

Для поклонников Queens of the Stone Age (QOTSA) это разочарование; рок-группа поделилась в Instagram, что им пришлось отменить все остальные концерты в 2024 году. Они написали: "QOTSA с сожалением сообщают обо отмене/переносе всех оставшихся концертов в 2024 году". Отмена затрагивает семь концертов в США, из которых четыре перенесены, а остальные отменены.

Группа объяснила, что проблемы со здоровьем вокалиста Джоша Хомма потребовали их отсутствия. "Джош должен сосредоточиться на своем здоровье и получить необходимую медицинскую помощь до конца года", - сказали они. QOTSA выразили оптимизм, что они вернутся в 2025 году с полностью восстановившимся Хоммом.

Здоровье Хомма дает сбой

Как и в июле, проблемы со здоровьем Хомма вынудили их отменить несколько концертов, в том числе в Германии. Их пост в Instagram от того времени гласил: "Queens of the Stone Age с сожалением сообщают, что Джош Хомм должен немедленно вернуться в Соединенные Штаты для экстренной операции". Группа должна была выступить в Берлине 16-го числа. Их последний концерт состоялся в Милане 6 июля. Новые данные свидетельствуют о том, что Хомм и группа будут иметь длительный перерыв на сцене, примерно шесть месяцев.

Подробности операции Хомма остаются неясными из существующих заявлений. В прошлом году Хомм публично рассказал о своем прошлом диагнозе рака, сказав, что успешно справился с ним.

Джош Хомм основал Queens Of The Stone Age в 1996 году после распада своей предыдущей группы Kyuss. С тех пор группа выросла в одну из самых известных альтернативных рок-групп. В течение многих лет Дэйв Грол, вокалист Foo Fighters, также играл на барабанах в QOTSA и поддерживал группу.

Несмотря на отмену всех остальных концертов в 2024 году из-за проблем со здоровьем Хомма, Queens of the Stone Age (QOTSA) остаются оптимистичными в отношении возвращения в 2025 году с полностью восстановившимся Хоммом. Любители музыки будут скучать по его энергичным выступлениям в течение этого длительного перерыва на сцене.

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