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Группа колоссальных фигур открывает Венецианский кинофестиваль

Знаменитости освещают ковровую дорожку на Венецианском кинофестивале: Винona Райдер, Майкл Китон и Сигурни Уивер на премьере. Поклонники с нетерпением ждут продолжение 'Бесподобного Бетлджуища' после долгого ожидания.

 and  Christian Meier
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Сигурни Уивер приобрела известность благодаря фильмам серии "Чужой".
Сигурни Уивер приобрела известность благодаря фильмам серии "Чужой".

- Группа колоссальных фигур открывает Венецианский кинофестиваль

Победа Сигурни Уивер и появление на красной дорожке: Венецианский кинофестиваль чествует голливудских икон

Сигурни Уивер, известная по роли в научно-фантастической серии 1979 года "Чужой", получила Золотого Льва за достижения в карьере на Венецианском кинофестивале. 74-летняя актриса была отмечена за свой новаторский труд, расширяющий границы кино и ломающий гендерные стереотипы через разнообразные и нестандартные женские роли. Актриса Камилль Коттин высоко оценила ее на гала-открытии, сказав: "Вы расширили измерения кино, изображая женщин таким революционным образом". Режиссер Джеймс Кэмерон, работавший с Уивер в "Аватаре", также восхитился ею, заявив: "По моему мнению, Оскар должен был принадлежать ей уже давно".

В своей благодарственной речи Сигурни Уивер поблагодарила свою семью и близких. Она пошутила: "Мой Леоне будет сидеть рядом со мной в самолете", имея в виду итальянское название награды, "Леоне д'Оро". Она также добавила: "Он будет в гондоле со мной, а мой муж придется поделить кровать с нами".

Звездная красная дорожка

В отличие от прошлого года, когда фестиваль был в основном итальянским и европейским из-за голливудской забастовки, в этом году на красную дорожку вышло много международных звезд. Актриса Кейт Бланшетт и musician Патти Смит появились вместе перед фотографами.

Сигурни Уивер пришла на фестиваль с мужем Джимом Симпсоном, с которым она состоит в браке уже 40 лет. Другие звезды также шли по красной дорожке со своими партнерами, такими как Вильем Дефо и его жена Гиада Колagrande, Винона Райдер с партнером Скоттом МакКинлеем Хэном, и Тим Бёртон с подругой Моникой Беллуччи.

Фильм Тима Бёртона "Битиджюс, Битиджюс" был показан после церемонии открытия. Кроме Беллуччи, в фильме также снимаются Майкл Китон, Винона Райдер, Вильем Дефо и Дженна Ортега.

"Битиджюс, Битиджюс"

"Битиджюс" - это фильм ужасов и комедия, который вращается вокруг персонажа Битиджюса, которого играет Майкл Китон с черной подводкой для глаз и дикими волосами, ставший культовой фигурой после выхода в 1988 году. Создание сиквела заняло много времени по разным причинам.

Лайда Дитц, сыгранная Виноной Райдер, по-прежнему преследуется Битиджюсом 30 лет спустя. После семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются в дом, где все началось, но сталкиваются с новыми проблемами.

Ортега, известная по роли в "Среда", присоединилась к актерскому составу. Она сказала: "Я была большим поклонником первого фильма. Когда я присоединилась к команде, я просто сосредоточилась на своей роли". Ортега шла по красной дорожке в красном тюлевом платье, отдавая дань уважения платью персонажа Райдер из фильма. Райдер поделилась своим волнением по поводу возвращения, сказав: "Было здорово вернуться и пережить волшебство первого фильма".

Во время своей речи Сигурни Уивер, поблагодарив свою семью, шутливо сказала: "♪ Я не позволю тебе уйти ♪", подразумевая неотступное присутствие мужа Джима Симпсона в ее жизни. Позже Винона Райдер, воскресив свою культовую роль Лайды Дитц, шла по красной дорожке в платье, напоминающем ее оригинальный костюм, тихонько напевая себе под нос: "♪ Я не позволю тебе уйти ♪".

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