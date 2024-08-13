- Группа ХДС требует изменений в законе о комплекте

Саксония-Анхальт вновь столкнулась с дебатами о расходах на детский сад. Фракция ХДС в ландтаге хочет внести поправки в закон о детском саду. "Целью этого фундаментального пересмотра должно стать достижение справедливого и доступного распределения задач между землей и муниципальными семьями", - говорится в резолюции, принятой христианскими демократами на своей конференции в Штольберге в Гарце. ХДС явно связывает этот проект со своей целью "твердой и межпоколенчески справедливой финансовой политики".

"Нам нужно обсудить в коалиции, какие изменения возможны и что мы еще можем себе позволить", - сказал Тобиас Крулл, представитель ХДС по социальным вопросам, агентству ДПА. "Никто не может сказать, что все останется как есть".

Расходы земли на детский сад в последние годы существенно выросли, что неоднократно вызывало дискуссии в коалиции ХДС, СДПГ и СвДП. В 2013 году, когда была инициирована всеобъемлющая реформа, было потрачено около 205 миллионов евро. По словам Крулла, в этом году на эту сферу будет потрачено около 500 миллионов евро.

Могут пострадать права старшего ребенка

Закон о детях был неоднократно пересмотрен в последние годы. В том числе, финансирование земли улучшило соотношение персонала в детских садах и покрыло рост зарплат. Было введено правило старшего ребенка, согласно которому семьи с несколькими детьми в детском саду и послешкольном уходе платят только за старшего ребенка.

Однако эта скидка может быть под угрозой с 2025 года, так как в прошлом она финансировалась federal funds, которые больше не доступны в таком виде. Эта сумма оценивается в около 35 миллионов евро. Крулл предлагает, чтобы в будущем семьи платили только за младшего ребенка. Это снизит затраты, но будет дороже для родителей, так как уход в яслях часто дороже, чем в детском саду.

Уход за детьми в основном является обязанностью муниципалитетов, но поскольку земля предписывает определенные стандарты, такие как минимальное соотношение персонала, она вносит свой вклад в затраты через ежемесячные выплаты за каждого ребенка, находящегося на попечении. Остальное делят между собой районы, общины и родители. Во многих местах в Саксонии-Анхальт родители должны платить от 120 до 200 евро в месяц за 8-часовую детсадную группу.

Фракция ХДС ищет двухступенчатый подход

Инициатива фракции ХДС в ландтаге совпадает с переговорами по новому бюджету на 2025/2026 год. Министр-президент Райнер Хазелофф (ХДС), его заместители Армин Вилингманн (Наука, СДПГ) и Лидия Хюскенс (Инфраструктура, СвДП), а также министр финансов Михаэль Рихтер (ХДС) в настоящее время ведут переговоры о бюджете с соответствующими министрами.

Запросы отделов существенно превышают доступные средства на два года. Ранее земля планировала объем около 14 миллиардов евро в год. С финансируемыми проектами коалиционные партнеры вновь смогут продемонстрировать свои приоритеты перед выборами в ландтаг в 2026 году. После утверждения проекта правительством земли в процесс будут вовлечены фракции ландтага.

Крулл призывает к двухступенчатому подходу к Закону о детях. С одной стороны, он сказал, что должны быть обсуждены меры, которые вступят в силу уже с бюджетом 2025 года. С другой стороны, эта тема должна стать приоритетом в переговорах по коалиции, которые начнутся в 2026 году.

С целью справедливого и доступного распределения задач между землей и муниципалитетами в уходе за детьми резолюция фракции ХДС о пересмотре может оказать влияние на правило старшего ребенка, которое предоставляет скидку семьям с несколькими детьми в детском саду, потенциально меняясь с 2025 года из-за изменений финансирования.

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