- Группа ХДС призывает министра здравоохранения принять меры

Фракция ХДС в ландтаге потребовала от министра здравоохранения Петры Гримм-Бенне (СДПГ) безотлагательно представить новый план больниц для Саксонии-Анхальт в рамках реструктуризации ландшафта клиник. "Ситуация в здравоохранении серьезная", - сказал руководитель фракции Гайдо Хойер. Нельзя просто положиться на запланированные реформы на федеральном уровне, Саксония-Анхальт должна действовать самостоятельно. Гримм-Бенне finally должна представить реалистичный план больниц для земли, сказал Хойер. Последний план больниц датируется 2019 годом. "Она должна действовать".

В настоящее время в Саксонии-Анхальт насчитывается 44 больницы с общим количеством мест 53. Многие клиники испытывают финансовое давление, жалуясь на то, что их расходы значительно превышают доходы, получаемые от страховых компаний за лечение пациентов. Кроме того, число случаев снизилось по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. На федеральном и земельном уровнях уже несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных реформах. План больниц служит основой для соглашений о производительности и качестве, которые поставщики заключают со страховыми компаниями.

Концентрация тяжелых случаев

В прошлом году было представлено исследование о будущем ландшафта больниц в Саксонии-Анхальт, заказанное правительством земли. Эксперты рекомендуют организовывать базовую помощь поближе к месту жительства и концентрировать тяжелые случаи в больших больницах.

Гримм-Бенне неоднократно ссылалась на то, что многие больницы уже сотрудничают и находятся на пути к реформам. Однако этого недостаточно для фракции ХДС. В Тюрингии или Северном Рейне-Вестфалии государственные правительства самостоятельно ведут планирование больниц, сказал спикер по социальной политике Тобиас Крулл. Структуры в Саксонии-Анхальт тоже не могут оставаться такими, как есть. Речь не идет о закрытиях, а о создании фокусных точек, сказал Крулл.

Устранение задолженности по инвестициям

Христианские демократы требуют, чтобы Министерство здравоохранения немедленно собрало операторов больниц и страховые компании за стол переговоров. "Работа должна начаться сейчас". Для устранения задолженности по инвестициям в больницах фракция ХДС также требует создания фиксированного финансирования в размере хотя бы 50 миллионов евро в год.

Фракция FDP в ландтаге также недавно потребовала всеобъемлющего концепта для больниц в Саксонии-Анхальт и критиковала Министерство здравоохранения. Министерство Петры Гримм-Бенне (СДПГ) не представляет никакого конкретного прогресса, сказал спикер по здравоохранению Константин Потт. "Без четкого планирования и мер угрожает неконтролируемый коллапс некоторых больничных мест".

Министр здравоохранения СДПГ Петра Гримм-Бенне, как требует ХДС, должна представить новый план больниц для Саксонии-Анхальт, чтобы справиться с серьезной ситуацией в здравоохранении, учитывая, что полагаться только на реформы на федеральном уровне недостаточно. ХДС также выступает за фокусировку на устранении задолженности по инвестициям в больницах, предлагая фиксированное финансирование в размере хотя бы 50 миллионов евро в год.

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