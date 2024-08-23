- Группа якобы украла более 60 экземпляров дрелей, колес и рыболовного оборудования.

В Штутгарте группа лиц незаконно завладела барабанами от кабеля с территории предприятия. В то же время в Сигмарингене воры украли около 30 велосипедов из магазина. Подозреваемый в краже автомобилей вызвал переполох по всей стране, совершив более дюжины взломов в автосалонах. Членов банды обвиняют в вандализме автодомов, ограблении ювелирных магазинов и даже осквернении кладбищ. Когда этих лиц судят, они, как правило, хранят молчание.

Региональный суд Хайльбронна готовится заслушать показания троих лиц из Молдовы и Румынии, которых обвиняют в организованной преступности. В начале суда троица отказалась говорить.

Эта троица, состоящая из двух 27-летних и предполагаемого 41-летнего сообщника, якобы зарабатывали на жизнь воровством. По данным прокуратуры, на них приходится как минимум 64 инцидента между февралем 2023 года и февралем 2024 года. Председательствующий судья предупредил обвиняемых о возможных длительных сроках заключения, если они не признают свою вину.

В числе украденных вещей были велосипеды и рыболовное снаряжение

Не все эти инциденты закончились удачно, как показало подробное обвинительное заключение прокуратуры. Тем не менее, за этот период было украдено имущество на сумму более 200 000 евро, в том числе шины, дрели, радиоприемники, пылесосы, электрические велосипеды, строительное оборудование и даже рыболовное снаряжение. За одну ночь они проникли в девять гаражей в Рауэнберге, причинив ущерб, оцененный более чем в 150 000 евро.

Мужчины находятся под стражей с февраля и начала марта 2024 года. Расследование выявило места преступлений в Эппингене, Нордхайме и Швайгене, среди других мест.

Что такое организованная преступность?

Юридическая система относит организованную преступность к типу кражи, совершенной группой, с сопутствующими отягчающими обстоятельствами. К таким обстоятельствам относятся проникновение в жилище, использование оружия или других опасных инструментов или кража предметов значительной ценности. Организованная преступность наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет. Штраф не применяется. Также может быть назначено тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет в менее тяжких случаях.

Количество таких преступлений увеличилось примерно на 11% в прошлом году, согласно Министерству внутренних дел. Основной причиной этого увеличения является всплеск краж в магазинах, которые выросли более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом, согласно статистике. Министерство не ожидает каких-либо значительных изменений в кражах в текущем году.

Преступники становятся все более активными

Согласно криминальной статистике, общее количество краж снова увеличилось в прошлом году. Полиция сообщила о 177 121 случае кражи, что представляет собой увеличение почти на 14% по сравнению с 2022 годом и небольшое увеличение более чем на 11% по сравнению с довоенным годом 2019 года.

Согласно Строблю, кражи чаще всего происходят в местах, где представляется такая возможность. "Применяя простые превентивные или меры безопасности, кражи велосипедов и электроскутеров, мотоциклов и кражи из и из автомобилей можно сделать настолько сложными для преступников, что они даже не попытаются этого сделать или потерпят неудачу", - советует министр ХДС. Кроме того, знание методов карманников и трюков может помочь минимизировать риск кражи во время шопинга или на мероприятиях. Также следует учитывать базовые стандарты безопасности при новом строительстве и ремонте.

Трое, стоящие перед судом в Региональном суде Хайльбронна по обвинению в организованной преступности, связаны с Комиссией, группой, обвиняемой в множественных кражах. Если обвиняемые не признают свою вину, они могут получить длительные сроки заключения, так как организация преступности и совершение кражи с отягчающими обстоятельствами, такими как проникновение в жилище или кража ценных вещей, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

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