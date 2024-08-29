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Федеральные земли ГерманииНовостиУборка

Группа фермеров Тюрингии представляет оценку урожая.

Фермеры испытывали оптимистические ожидания относительно урожая 2024 года, но события приняли неблагоприятный оборот. Аграрное ведомство стремится разъяснить обстоятельства.}

 and  Lauren Adams
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- Группа фермеров Тюрингии представляет оценку урожая.

Ассоциация сельского хозяйства Тюрингии опубликовала статистику урожая этого года в Бюттштадте, районе Зёммерда, в четверг. Предварительные оценки показывают, что урожай пшеницы был ниже среднего уровня прошлых лет. Ожидается, что будет собрано около 2,2 миллиона тонн зерна. Это на 9% меньше среднего показателя, рассчитанного по данным Статистического управления.

Уборка зерновых в Тюрингии началась в конце июля, как сообщает Ассоциация сельского хозяйства. Сильные дожди в конце июля нанесли ущерб еще не убранным полям. "Оставшаяся пшеница больше не подходит для выпечки", - заявил Клаус Вагнер, президент Ассоциации сельского хозяйства Тюрингии.

В этом году зерновые были выращены на площади около 328 500 гектаров, что на 2% меньше, чем в предыдущие годы. Зимняя пшеница, занимающая площадь 167 900 гектаров, является основной культурой в штате.

Несмотря на раннее начало уборки из-за благоприятных погодных условий, сильные дожди в конце июля отрицательно сказались на еще не убранных полях, что привело к трудностям при уборке урожая. В результате оставшаяся пшеница не подходит для выпечки, что требует альтернативного использования зерна.

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