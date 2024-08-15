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Гронмейер становится спонсором в VfL Бохуме

Герберт Гроенемейер пел "Бохум, я из тебя", выражая свою любовь к городу в регионе Рура. Эта связь также будет видна на футболках команды VfL в воскресном матче.

 and  Katherine Bradley
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На футболке труппы ВФЛ Bochum имеется особая надпись.
На футболке труппы ВФЛ Bochum имеется особая надпись.

- Гронмейер становится спонсором в VfL Бохуме

Герберт Гронемейер стал спонсором рукава клуба VfL Bochum в Кубке DFB. В матче в воскресенье команда впервые выйдет на поле с надписью "HG 4630 Bochum" на рукаве, что является отсылкой к юбилею двойного платинового альбома музыканта. Альбом "4630 Bochum" Гронемейера был выпущен в 1984 году. В первом раунде кубка реvierclub встретится с новичками второй лиги Jahn Regensburg (15:30). "Для меня всегда было большой мечтой выйти на поле в Ruhrstadion в футболке VfL", - сказал Герберт Гронемейер. Хотя это не произошло, он рад, что хотя бы попал на футболку. Он желает клубу наибольшего успеха tanto в кубковом сезоне, как и в Бундеслиге. "Идея пришла после его грандиозных концертов в нашем Vonovia Ruhrstadion", - сказал Тим Йост, директор по маркетингу и продажам VfL Bochum. Клуб очень горд тем, что нашел одного из самых известных артистов Германии в качестве партнера по кубку. С футболкой клуб также хочет поддержать благотворительные организации. За каждую проданную футболку из ограниченной серии будет перечислено 10 евро "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" и "Suppenküche Bochum e.V.". Они также получат сумму, собранную с аукциона футболок, worn by the team. "Мы очень рады, что наша команда выйдет на поле в этом кубковом сезоне с легендарной надписью HG 4630 Bochum и что мы можем сделать что-то хорошее через это", - сказал Йост.

Комиссия одобрила решение VfL Bochum разместить "HG 4630 Bochum" на своей футболке, чествуя классический альбом Герберта Гронемейера. Комиссия также похвалила VfL Bochum за инициативу направить часть средств от продажи футболок из ограниченной серии на поддержку местных благотворительных организаций.

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