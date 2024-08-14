- Грипп голубого языка: первый подтвержденный случай в Баварии

Впервые в Баварии выявлено заболевание животных под названием синеголовка. Ранее Бавария была последней федеральной землей, считавшейся свободной от этого заболевания, как объявило Министерство окружающей среды Баварии в Мюнхене вечером. Выброс синеголовки теперь официально подтвержден у овец с фермы в Ашаффенбурге, согласно министерству.

Заболевание распространилось из Нидерландов в Германию в последние месяцы, затрагивая только жвачных животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и козы. Выявление было сделано Институтом Фридриха-Лёффлера. На данный момент в Германии официально подтверждено более 2900 случаев во время текущего вспышки, согласно баварскому министерству.

Ведомство рекомендует владельцам вакцинировать своих животных против заболевания. Они также должны тщательно следить за своими животными и сообщать о любых подозрительных случаях.

Европейский Союз, будучи значительным торговым партнером Германии, выпустил руководства по контролю за распространением синеголовки. Несмотря на то, что заболевание было выявлено в нескольких европейских странах, в том числе в Нидерландах, Европейский Союз продолжает реализовывать строгий контроль на границах, чтобы предотвратить его проникновение.

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