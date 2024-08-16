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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
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В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.

- Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

Заброшенный на долгие годы охотничий домик Гриленбург, датируемый 16-м веком в Таранте, вот-вот превратится в научно-исследовательский и конференц-центр для Технического университета Дрездена (ТУД). Как сообщает ТУД в среду, каждая из сторон - федеральное правительство и земля - выделяют по 18 миллионов евро на этот проект. Канцлер Ян Геркен назвал это еще одним важным шагом на пути к долгожданному установлению. Значительное финансовое участие как со стороны федерального правительства, так и со стороны земли позволяет развивать район Шлоссензе в соответствии с высокими стандартами устойчивости, проживания и туристического опыта.

Научно-исследовательский центр и туристическая достопримечательность

"Замок Гриленбург вновь обретет свою славу - прямо в лесу Тарант, ТУ Дрезден продемонстрирует свой академический потенциал с новой стороны", - заявил премьер-министр Михаэль Креtschmer (ХДС). Заложен фундамент для создания исключительного центра, который будет притягивать ученых со всего мира, а также манить туристов "очарованием этого великолепного региона".

К 2025 году запланированы ремонт охотничьего домика, строительство гостиничного комплекса и реконструкция "Нового охотничьего дома" 1938 года. План включает в себя восстановление исторического сада и интеграцию новых зданий и пространств в существующий ансамбль Шлоссензе. Работы в настоящее время запланированы на срок до четырех лет.

Отремонтированный охотничий домик Гриленбург в Дрездене станет значительной достопримечательностью, привлекая как ученых, так и туристов в регион. По завершении посетители смогут исследовать недавно отреставрированный исторический сад и насладиться проживанием в прилегающем гостиничном комплексе в Дрездене.

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