- Грейтер Фюрт планирует отправить Бансе из Лиежа

Футбольный клуб второй лиги ШПВГ Грейтер Фюрт подписал контракт с полузащитником Сашей Бансе́. 23-летний международный игрок из Буркина-Фасо переходит из бельгийского элитного клуба Стандард Люксембург и подписал долгосрочное соглашение, как сообщает клуб.

Спортивный директор Рашид Аззузи сказал: "Мы следили за Сашей и он заинтересован в присоединении к нам в Фюрт. Он именно тот, кто нам нужен, чтобы заполнить пустующую позицию в опорной зоне, и он однозначно усилит нашу команду."

Бансе́ также рад своей новой возможности в Бундеслиге 2, называя ее "очень привлекательной". Он признает интерес клуба к нему и теплый прием, подчеркивая важность быстрой адаптации и привыкания к их быстрому стилю игры.

Саша Бансе́ готовится усилить состав ШПВГ Грейтер Фюрт во Второй Бундеслиге, выражая свой энтузиазм по поводу присоединения к клубу. После своего успешного пребывания в Стандард Люксембург он готов внести значительный вклад в среднюю линию команды.

Читайте также: