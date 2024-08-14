"Гражданин империи" приговорен к тюрьме

Группа "Кайзеррейх" планировала атаки на инфраструктуру Германии и намеревалась похитить министра здравоохранения Лаутера. Однако заговор сорван, и член группы приговорен к тюремному заключению. Он может и не отбыть свой срок.

Член ультраправой группы "Кайзеррейх" был приговорен Высшим региональным судом Дюссельдорфа к тюремному заключению сроком на два года и десять месяцев. 50-летний бывший техник из Хайлигенхауса был признан виновным в принадлежности к доморощенской террористической организации и подготовке государственной измены.

Однако ордер на арест был отменен с условием отчета, так что осужденный пока выпущен на свободу. Решение о том, сможет ли он отбыть остаток срока в открытом режиме, как просили его адвокаты, будет принято позднее. Поскольку ни сторона защиты, ни сторона обвинения не подали апелляцию, приговор вступил в силу.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа потребовал более строгого наказания в три года и девять месяцев. Мужчина признал в суде, что присоединился к праворадикальной террористической группе "Кайзеррейх" и поддерживал их планы переворота.

Атаки на линии электропередач и похищение

По версии обвинения, группа "Кайзеррейх" планировала нарушить поставку электроэнергии в Германии на несколько недель с помощью взрывчатых веществ. Кроме того, они намеревались похитить федерального министра здравоохранения Карла Лаутера. Переворот был первоначально запланирован на май 2022 года.

Адвокаты осужденного представили своего клиента как "бумажного тигра", который не был "гражданином рейха", а всего лишь заблуждающийся противник COVID-19, стремящийся выделиться среди заговорщиков.

В Гамбурге один из сторонников группы уже был приговорен к условному сроку в два года в начале июля. Процесс против пяти предполагаемых руководителей группы продолжается уже более года в Высшем региональном суде Кобленца.

Лица, обвиняемые в принадлежности к "Кайзеррейх" как "граждане рейха", были обвинены в планировании атак на электроэнергетическую инфраструктуру Германии и похищении министра здравоохранения Лаутера. Несмотря на эти серьезные обвинения, адвокаты осужденного члена группы утверждали, что он был всего лишь заблуждающимся противником COVID-19, стремящимся выделиться в группе.

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