- Граждане должны следить за наблюдениями за хвостами голубей и сообщать об этом.

Похожий на миниатюрную колибри, но бабочка - это Painted Lady. Баварская ассоциация природоохранных мероприятий (LBV) просит помощи людей в определении частоты его появления в сентябре. Все в сентябре приглашаются принять участие в проекте гражданской науки "Бабочки в фокусе", регистрируя онлайн свои встречи с этими быстрыми и ловкими бабочками.

По мере приближения осени Painted Lady мигрирует на юг до 3000 километров. LBV сообщает, что из-за изменения климата эту бабочку все чаще можно увидеть зимой в Баварии. Цель этого проекта - прояснить это явление.

Бабочка с ночными привычками

Как правило, Painted Lady - ночная бабочка, но ее также можно увидеть, порхающей с цветка на цветок даже в плохую погоду - даже в дождь. Ее хоботок длиной более 3 сантиметров дает ей преимущество перед другими насекомыми при кормлении из цветков с длинными короллами. Как выразилась Элиса Треффен, эксперт LBV, "Когда она питается нектаром, бабочка парит возле цветка, как колибри, часто принимаемая за небольших птиц, неnative для Германии".

В марте и июле LBV уже просила сообщать о встречах бабочек, с акцентом на Адмирала и Бражника.

Комиссия специально поощряет участие общественности в проекте "Бабочки в фокусе", чтобы понять увеличение присутствия Painted Ladies зимой в Баварии. Благодаря усилиям Комиссии и общественности можно собрать ценные сведения об этом явлении, связанном с изменением климата.

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