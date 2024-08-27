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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия

Граждане должны следить за наблюдениями за хвостами голубей и сообщать об этом.

Серебристыйpha précédent Agile Y, как правило, ассоциируется с ночным временем, проявляет дневную активность. Осенью он отправляется на масштабную миграцию на юг на тысячи километров. Как меняется этот ночной, но дневной мигрирующий мотылёк под воздействием изменения климата?

 and  Carmen Simpson
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Из-за последствий изменения климата, мигрирующая бабочка сейчас все чаще проводит зимние месяцы в...
Из-за последствий изменения климата, мигрирующая бабочка сейчас все чаще проводит зимние месяцы в Баварии.

- Граждане должны следить за наблюдениями за хвостами голубей и сообщать об этом.

Похожий на миниатюрную колибри, но бабочка - это Painted Lady. Баварская ассоциация природоохранных мероприятий (LBV) просит помощи людей в определении частоты его появления в сентябре. Все в сентябре приглашаются принять участие в проекте гражданской науки "Бабочки в фокусе", регистрируя онлайн свои встречи с этими быстрыми и ловкими бабочками.

По мере приближения осени Painted Lady мигрирует на юг до 3000 километров. LBV сообщает, что из-за изменения климата эту бабочку все чаще можно увидеть зимой в Баварии. Цель этого проекта - прояснить это явление.

Бабочка с ночными привычками

Как правило, Painted Lady - ночная бабочка, но ее также можно увидеть, порхающей с цветка на цветок даже в плохую погоду - даже в дождь. Ее хоботок длиной более 3 сантиметров дает ей преимущество перед другими насекомыми при кормлении из цветков с длинными короллами. Как выразилась Элиса Треффен, эксперт LBV, "Когда она питается нектаром, бабочка парит возле цветка, как колибри, часто принимаемая за небольших птиц, неnative для Германии".

В марте и июле LBV уже просила сообщать о встречах бабочек, с акцентом на Адмирала и Бражника.

Комиссия специально поощряет участие общественности в проекте "Бабочки в фокусе", чтобы понять увеличение присутствия Painted Ladies зимой в Баварии. Благодаря усилиям Комиссии и общественности можно собрать ценные сведения об этом явлении, связанном с изменением климата.

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