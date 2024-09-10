- Грабежи ценностей: преступные группы предстают перед судом

Группа подозреваемых находится под следствием в связи с серией краж в районе Липпе, несколько человек уже предстали перед судом в Детмольде. Четверо жителей Ольденбурга и Касселя обвиняются в ограблении курьера в январе в Августдорфе. Этот человек перевозил ценные грузы в ночное время. Подозреваемые якобы похитили золотые слитки и ювелирные изделия на сумму более 150 000 евро.

Некоторые из этих подозреваемых, а также неустановленные сообщники, якобы проникли в тот же склад в октябре 2023 года. Во время этого инцидента были похищены золотые слитки, монеты, драгоценные металлы и ювелирные изделия на сумму почти 60 000 евро.

Прокуратура также предъявила обвинения нескольким подозреваемым в возрасте от 21 до 29 лет в проникновении на склад службы доставки в Барнтрупе, также находящийся в районе Липпе. Они якобы похитили почтовые отправления на сумму около 11 200 евро.

На второй день суда защита дала понять, что подозреваемые могут признать свою вину. Сообщник, якобы имеющий осведомленность изнутри, находится в заключении. Обвинение против него было предъявлено в начале августа.

Дополнительные судебные заседания назначены на октябрь.

Прокуратура также обвиняет подозреваемых в целенаправленном нападении на службу доставки в Барнтрупе с целью похищения ценных посылок, что привело к потере почтовых отправлений на сумму 11 200 евро.

Для укрепления своего дела они планируют использовать доказательства, полученные от находящегося в заключении человека, якобы предоставившего информацию о спецификациях служб доставки в их криминальной деятельности.

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