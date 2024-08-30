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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Гозенс покидает Берлинский союз в этом контексте.

Робин Госенс покинул Унион Берлин во второй раз, уйдя после одного сезона. Хорст Хельдт объявил об этой неожиданной новости перед матчем против Св. Павла. Согласно источникам, международный атлет хочет вернуться в итальянский футбол.

 and  Ann Bradley
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- Гозенс покидает Берлинский союз в этом контексте.

Подтверждено, что Робин Госенс покидает 1. FC Union Berlin после одного сезона и возвращается в Италию. Об этом сообщил Хорст Хельдт, спортивный директор Союза, перед домашним матчем против FC St. Pauli на DAZN. "До 16:10 я думал, что Робин сыграет сегодня. Потом мы получили новость и справились с этим", - описал Хельдт ситуацию в пятницу afternoon. Подробности о новом клубе Госенса и детали трансферного соглашения Хельдт оставил в секрете. Ходят слухи, что его новой командой станет AC Флоренция.

В тот же вечер берлинцы объявили о новом приобретении. Сербский форвард Андреј Илич (24) присоединится к ним на правах аренды из французских чемпионов Лиги чемпионов OSC Лилль. Как обычно, берлинцы не раскрыли потенциальную сумму трансфера или продолжительность контракта в своем объявлении.

Сообщается, что Госенс выразил желание уйти по личным причинам, и Хельдт сказал: "Мы понимаем". Однако внезапность была "далека от идеала". Госенс прошел медицинское обследование в столице в пятницу, чтобы ускорить трансфер до дедлайна.

Поговаривают, что сумма трансфера составляет 7,5 миллиона евро. По словам эксперта по трансферам Фабрицио Романо, сделка предусматривает обязательство итальянцев выплатить 7,5 миллиона евро. Союз заплатил 13 миллионов евро за Госенса в прошлом году - рекорд для берлинцев.

Поговаривали, что Госенс и его семья хотят вернуться в Италию уже давно. Он играл за Аталанту Бергамо и Интер Милан между 2017 и 2023 годами.

Недавно казалось, что вингер останется с Железными. Новый тренер Бо Свенссон был очень доволен Госенсом. Более того, Госенс даже принял участие в утренней тренировке. Однако переговоры в последние часы трансферного окна привели к смене ситуации.

Союз уже подписал Тома Роте из Borussia Dortmund в качестве замены на левом фланге. Новый приобретение, которое помогло Хольштайну Kiel выйти в Бундеслигу в прошлом сезоне, сразу же было брошено в бой в матче против другой только что вышедшей команды из Гамбурга.

Вместо участия в европейских соревнованиях Союз теперь борется за выживание. Госенс, забивший семь голов в 37 играх прошлого сезона, был лучшим бомбардиром Союза, но не оправдал ожиданий клуба или своих собственных. Союз был быстро выбит из Лиги чемпионов и даже боролся за выживание в Бундеслиге. Тридцатилетний Госенс не смог удержать команду на плаву.

Неудачный сезон имел серьезные последствия для Госенса. Борьба за выживание в итоге лишила его места в немецкой сборной на Евро. С другой стороны, Флоренция вышла в групповой этап Лиги конференций в четверг, дав Госенсу еще один шанс сыграть на международном уровне.

После ухода Робина Госенса из 1. FC Union Berlin ходят слухи, что его новым клубом может стать AC Флоренция из немецкой Бундеслиги. Переход Госенса в AC Флоренцию потенциально усилит их атаку, учитывая его впечатляющую результативность в Бундеслиге в прошлом сезоне.

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