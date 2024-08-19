Говорят, что третий брак Бориса Беккера заранее устроен.

Борис Беккер уже был женат дважды, что обернулось появлением на свет четырех детей от трех разных женщин. В свои 56 лет он, похоже, готов отправиться в третий свадебный поход. Говорят, приглашения на его свадьбу уже разосланы.

Если вам посчастливилось получить приглашение на свадьбу Бориса Беккера, знайте, это не розыгрыш. Да-да, вы не ослышались! Газета "Бильд" сообщает, что 56-летняя теннисная легенда готовится к третьему браку в этом году.

Газета сообщает, что Беккер и его будущая жена разослали приглашения на свадьбу своим близким друзьям и деловым партнерам, приглашая их отпраздновать вместе осенью. Они даже раскрыли некоторые подробности, в том числе итальянскую локацию Портофино, которая, похоже, является их любимым местом для отдыха. Ожидается тема "Дольче вита", сопровождаемая мальчишником и роскошным многодневным приемом.

Портофино когда-то был скромной рыбацкой деревушкой на итальянской Ривьере, но теперь стал туристическим центром. Беккер и его возлюбленная якобы отдыхали здесь прошлым летом и недавно отметили день рождения в том же месте.

Сперва не было официального подтверждения планов свадьбы. Но сам Беккер подтвердил помолвку на Каннском кинофестивале в мае. Если эта свадьба состоится, это будет еще один шаг в его романтической истории.

Беккер и его невеста, риск-аналитик из Сан-Томе и Принсипи, встречаются с 2020 года. Их отношения выдержали испытание даже во время его заключения в Англии по обвинению в финансовых махинациях в 2022 году. Сейчас они якобы живут вместе в Милане.

Перед нынешней партнершей Беккер был женат дважды. Его брак с Барбарой Фелтс продлился с 1993 по 2001 год и родил двоих сыновей. В 2009 году он женился на Шарли Керссенберг, от которой у него родился еще один сын. Несмотря на развод в 2018 году, они окончательно расстались только в 2023 году. Четвертый ребенок Бориса Беккера, Анна Эрмакова, родилась от внебрачной связи в 2000 году. Их отношения порой напряженные, и неясно, придет ли она на свадебное торжество.

Несмотря на волнение вокруг предстоящей свадьбы Бориса Беккера, некоторые члены семьи могут не присутствовать из-за прошлых напряженностей. Откровенно говоря, отношения с его четвертым ребенком, Анной Эрмаковой, были не всегда гладкими.

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