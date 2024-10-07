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Говард Шульц якобы нарушил трудовые правила, посоветовав сотруднику: "Если вы недовольны Starbucks, вы можете искать работу в другом месте".

В 2022 году, временно выступая в качестве CEO Starbucks, как сообщается, Ховард Шульц нарушил федеральные трудовые norms, обратившись к барistу в Калифорнии, который выразил опасения по поводу объединения в профсоюз, сказав: "Если вы недовольны Starbucks, вы自由 волены искать работу в другом месте".

 and  Katherine Bradley
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В Вашингтоне, округ Колумбия, 29 марта 2023 года, бывшийCEO Starbucks, Ховард Шульц, выступил перед...
В Вашингтоне, округ Колумбия, 29 марта 2023 года, бывшийCEO Starbucks, Ховард Шульц, выступил перед Комитетом Сената по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий.

Говард Шульц якобы нарушил трудовые правила, посоветовав сотруднику: "Если вы недовольны Starbucks, вы можете искать работу в другом месте".

НАРБ в среду объявила, что заявление Шultz было незаконным, запугивающим угрозой.

Это заявление подчеркивает напряженные отношения Starbucks с профсоюзами, которые сохраняются по мере того, как все больше сотрудников магазинов компании объединяются в профсоюзы.

В 2022 году, когда Шultz занимал пост и.о. генерального директора, он посетил корпоративное собрание в Лонг-Бич, Калифорния, чтобы обсудить и улучшить условия труда в точках Starbucks. Бариста Мэдисон Холл попыталась обсудить преимущества объединения и якобы несправедливые трудовые практики Starbucks, как следует из данных НАРБ.

Шultz спросил: "Почему вы злитесь на Starbucks?" Он argued, что мероприятие не подходит для обсуждения вопросов профсоюза, а затем предложил поискать работу в другом месте. Согласно решению административного суда, он выглядел очень рассерженным. Решение НАРБ поддерживает решение административного суда, вынесенное в октябре 2023 года.

Starbucks опубликовала заявление, оспаривающее решение совета. "Мы остаемся привержены обучению и поддержке наших менеджеров, чтобы гарантировать уважение к праву наших партнеров на организацию и прогресс в наших переговорах с Рабочими Единством", - сказал представитель в заявлении в четверг.

Хотя Шultz прекратил занимать пост в марте 2023 года после своего третьего срока в качестве генерального директора, он по-прежнему связан с компанией. После ухода из совета директоров Starbucks в сентябре прошлого года компании присвоили ему титул "вечного председателя-эмерита".

"Мы отмечаем, что судья идентифицировал высшего руководителя ответчика, и.о. генерального директора Шultz, как "легендарного лидера", что усилило бы coercive nature заявления Шultz", - говорится в решении совета.

С тех пор как первый магазин Starbucks в Буффало, Нью-Йорк, объединился в 2021 году, кофейная сеть оказалась втянутой в многочисленные трудовые споры из-за якобы противопрофсоюзных практик. Один из них, Starbucks v. McKinney, рассматривался Верховным судом в июне о семи employees, которые были уволены за попытку объединиться. Верховный суд поддержал Starbucks.

Административный суд НАРБ ранее заявлял, что Starbucks проявила "отвратительное и повсеместное неправомерное поведение" в своих взаимоотношениях с сотрудниками, участвующими в попытках объединиться в буффальских магазинах, в том числе в первом магазине, который объединился. Starbucks неоднократно отправляла топ-менеджеров в буффальские магазины в "настойчивых" попытках, написал судья, которые "вероятно, оставили долговременное впечатление о важности голосования против представительства".

Starbucks опубликовала заявление в то время, выразив готовность рассмотреть все юридические варианты обзора и заявив, что "мы считаем, что решение и назначенные меры несоответствуют данным по этому делу".

1 октября 500-й магазин Starbucks проголосовал за объединение в Вашингтоне, согласно данным профсоюза.

В среду НАРБ приказала Starbucks прекратить угрожать увольнением сотрудников за профсоюзную деятельность и вывесить уведомление о правах сотрудников во всех своих магазинах в Лонг-Бич.

"Мы рады видеть, что НАРБ продолжает поддерживать работников и наше право на законную организацию. В то же время мы смотрим в будущее и гордимся тем, что прокладываем новый путь с компанией", - сказала Мишель Эйзен, сопредседатель национального комитета по организации Starbucks Workers United и делегат переговоров, в заявлении для CNN в четверг.

Даниэль Вайнер-Броннер также contrib

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